Medio centenar de sindicalistas se concentran ante Fertiberia contra un caso de acoso en Serveo
El sindicato advierte de que adoptará medidas sindicales y legales en defensa de su delegado
Medio centenar de delegados y delegadas de CC OO de Industria se concentraron ante el acceso principal de Fertiberia en apoyo a un delegado de este sindicato afectado por una situación de acoso laboral y sindical en la empresa Serveo, contratista de la compañía de fertilizantes.
Según un comunicado de CC OO de Industria, en las últimas semanas "se ha trasladado a la empresa distintas propuestas orientadas a intentar encauzar esta situación desde parámetros de responsabilidad, cumplimiento del protocolo interno y garantías mínimas de protección para el trabajador afectado. Entre otras cuestiones, planteábamos la activación efectiva del procedimiento interno, la adopción de medidas cautelares, la investigación de los hechos denunciados y la retirada de las pintadas y mensajes vejatorios existentes en el centro de trabajo".
Añade en el mismo escrito que el sindicato "ha recibido respuesta formal por parte de Serveo respecto a dicho planteamiento y al posicionamiento mantenido por la empresa en relación con la activación del protocolo interno de acoso y los hechos denunciados".
Pintadas vejatorias
Pero para CC OO de Industria, "los hechos conocidos hasta la fecha, así como la propia documentación existente, describen una situación extraordinariamente preocupante, especialmente por la persistencia en el tiempo de conductas y mensajes denigrantes dirigidos contra el compañero afectado, algunos de ellos todavía visibles a día de hoy en las instalaciones donde se presta servicio".
Según la organización sindical, aún "existen pintadas y alusiones vejatorias contra un trabajador y representante sindical sin que se haya producido una actuación contundente y definitiva para erradicarlas".
CC OO de Industria ha advertido de que continuará "realizando cuantas actuaciones considere necesarias en defensa y apoyo de nuestro delegado, utilizando para ello todos los mecanismos sindicales, administrativos y legales a nuestro alcance".
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