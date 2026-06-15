El órgano de San Nicolás de Bari recupera su esplendor musical tras quinquenios en silencio

Fueron quinquenios sin sonar, y ayer, por fin, las notas musicales del órgano histórico de la iglesia de San Nicolás de Bari inundaron el templo. Fue en la misa de la tarde en la que se pudieron escuchar varias interpretaciones, aunque fue en el concierto posterior cuando se pudo escuchar en todo su esplendor con la interpretación de obras de Bach y Haendel, apropiadas para un órgano romántico.

El maestro organero Norbert Itrich se encargó de la reparación del órgano de la principal parroquia de la Villa del Adelantado. Y ayer también se encargó de que volviera a sonar para deleite del público, y del párroco, José Juan Hernández Deniz, que impulsó la reparación.

"Ha sido una labor compleja, porque estaba realmente deteriorado", señaló el sacerdote. "Estar tanto tiempo sin sonar ya de por sí deteriora el instrumento, pero además hubo otras complicaciones. Había membranas rotas, lengüetas que ya no existían…. Pero el maestro Itrich, que es organero y organista ha trabajado realmente bien", añadió el párroco. Además, es profesor de órgano en la especialidad litúrgica.

Asistentes a la misa en la que se inauguró el órgano. | MARA VILLAMUZA

A partir de ahora, el organista avilesino Marino Soria será el encargado de que uno de los mayores órganos de Asturias vuelva a sonar en la misa de los domingos. Así que el primer reto del párroco ya está superado. Ahora, a por el segundo.

"Es uno de los órganos históricos de Asturias, junto con el de Covadonga, Pravia y Villaviciosa. Así que el siguiente paso será que se incluya en la red del ciclo de conciertos de órganos históricos del Principado. En ello estamos", señaló Hernández Deniz.

Marino Soria relató ayer que el órgano de San Nicolás se inauguró en 1952, aunque se construyó sobre la base de uno más antiguo del que solo sobrevivió el mueble a la Guerra Civil.

La construcción

La consola consta de tres teclados, y se había construido en Sevilla. Después el órgano se construyó en la Casa Amezúa, empresa que había fundado Aquilino Amezúa a finales del siglo XIX.

"Mientras existió la empresa, cada cierto tiempo venían, hacían un repaso del instrumento y lo ponían a punto. Pero con el tiempo cerró, y esos repasos dejaron de hacerse", contó el maestro Soria.

"Yo sabía algunos trucos, así que de vez en cuando lo hacía sonar. Pero es un órgano de transmisión neumática, sólo de aire, y eso supone que hay muchas piezas que con el tiempo se deterioran", añadió.

El proyecto inicial de reparación tenía un coste de varios miles de euros, así que el párroco indagó hasta dar con el maestro organero Norbert Itrich , que ha conseguido recuperarlo por un módico precio.

A primera hora de la tarde de ayer se podían oír los primeros acordes desde la plaza de Álvarez Acebal. Después ya fue un espectáculo.