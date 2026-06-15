El PSOE suspende el Pleno del jueves en Avilés ante las amenazas del PP

Las amenazas de la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares, de solicitar medidas "cautelarísimas" para anular el Pleno del jueves y todos los acuerdos que se adopten en él parece que han surtido efecto. La nueva fecha de la sesión plenaria se decidirá en la Junta de Portavoces convocada para este martes.

Esther Llamazares es, además de portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, diputada nacional. En un escrito remitido a la Alcaldía y a la Secretaría Municipal denunció que el gobierno PSOE-IU había adelantado de manera unilateral el Pleno del mes de junio, para que se celebrara este jueves en lugar del viernes. Una decisión que, afirmó, se traducía en una "restricción desproporcionada" de su derecho fundamental a la participación política, ya que los jueves hay votaciones en el Congreso, lo que le impediría ejercer su función como edil en Avilés.

Las alternativas

El PP llegó a ofrecer como alternativas los lunes días 15 y 22, o el viernes día 26, para que su portavoz pudiera compatibilizar sus responsabilidades en el Congreso y en el Ayuntamiento. Pero no obtuvo respuesta. Tampoco se había convocado ni reunido la Junta de Portavoces para tratar el cambio de fecha ni se recabó su parecer, pese a que es un requisito establecido en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM).

La portavoz y diputada nacional del PP advirtió en el mismo escrito de que se reservaba el derecho a ejercer "cuantas acciones procedan" por la vía contencioso-administrativa, "incluida la interposición de recurso por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales con derecho a solicitar medidas cautelares o cautelarísimas" para que se anulen el Pleno y todos los acuerdos que se adoptaron en él.

Las explicaciones del PSOE

El gobierno local respondió que el acuerdo de organización de inicio de mandato indica que “se faculta a la alcaldesa, por iniciativa propia o a instancia de los portavoces de los grupos políticos, por causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión ordinaria, adelantando o retrasando el día y la hora de celebración en un intervalo máximo de 5 días hábiles”.

Incidió además en que la Alcaldía podía modificar las sesiones plenarias en fecha y hora "en casos excepcionales y oída la Junta de Portavoces". Y defendió la modificación porque "fue comunicada a los portavoces de los grupos municipales y se debe a una causa justificada, como es facilitar la asistencia a los grupos municipales a la asamblea de FADE que se celebra en Avilés el 19 de junio".

Esta explicación, sin embargo, parece que ayer ya no era válida, a tenor de la suspensión del Pleno del jueves y la decisión de fijar la nueva fecha y hora en la Junta de Portavoces de hoy.

"Supongo que pensarían que iba a colar, porque están acostumbrados (en el PSOE) a hacer lo que les da la gana. Pero no se lo íbamos a permitir", afirmó ayer Llamazares.