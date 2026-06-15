Salud y bienestar: ponte en forma en los mejores centros deportivos de Avilés

El fitness está cada vez más de moda. Actividades como el crossfit, el yoga, el pilates en máquina o las cada vez más habituales Hyrox han hecho que vivamos una creciente afición por hacer deporte y cuidar de nuestra salud.

Por ello, los gimnasios han pasado a convertirse en una parada obligada dentro de la rutina de mucha gente para ponerse en forma pero también para desconectar, ya que, tal y como cuentan expertos en el campo de la salud y la psicología el ejercicio físico es una de las mejores formas de liberar tensión, generar endorfinas, la famosa hormona de la felicidad y reforzar vínculos cuando se trata de actividades grupales.

Más allá del aeróbic de los 80 o del sacrificado spinnig, el mundo fitness vive una auténtica revolución con clases dinámicas de zumba, pilates en máquinas para mejorar la postura y ganar flexibilidad o las sesiones de fitboxing, que combinan elementos del boxeo con ejercicios de alto impacto.

Atrás quedaron las largas sesiones de ejercicios repetitivos con dietas restrictivas. Ahora, ir al gimnasio es concebido por muchos como una suerte de oasis donde huir de la rutina.

En Avilés puedes encontrar la actividad que más se adapte a tus necesidades en los 5 centros deportivos más destacados del sector.

Soluna

Mantenerse activo durante el verano es una de las mejores inversiones para la salud. Así lo defienden desde Soluna Cuerpo y Mente, centro de referencia en Pilates y bienestar que lleva 12 años en Avilés y 14 años acompañando a cientos de personas en Asturias.

Ubicado en la Avenida de Alemania n°20 el centro ofrece Pilates máquinas, fitness, yoga, hipopresivos, entrenamiento personal y programas específicos para embarazadas, siempre en grupos reducidos y adaptados a todos los niveles. Además, cuenta con un amplio horario, de 8:30 a 22:00 horas, una aplicación móvil que permite gestionar y cambiar las clases de forma sencilla y la comodidad de permanecer abierto durante todo el verano.

"Es precisamente en esta época cuando más necesita el cuerpo moverse, desentumecerse y mantener una actividad física regular", explica Jonathan Durante, director del centro.

Con sedes en Avilés, Oviedo y Gijón, y una próxima apertura en Lugones, Soluna continúa apostando por una atención cercana, personalizada y dirigida por profesionales altamente cualificados.

Soluna cuerpo y mente Dirección: Av. de Alemania, 20, 33401 Avilés, Asturias Teléfono: 984 29 53 58 Redes sociales: Instagram Facebook Página web

Meanas Sport Club

Hace 7 años llegó a Avilés el primer gimnasio boutique de Asturias con capital completamente asturiano y con una identidad muy marcada en dar servicios de calidad a unos precios asequibles.

Su ubicación en el centro de la ciudad, sus 2.500 m2 de instalaciones y la calidad de los servicios ofertados consiguieron hacer de Meanas Sport Club una referencia en Asturias. Tras estos años este verano inaugurarán una nueva sala para entrenos funcionales y fitboxing que se unirán a las ya existentes de Bike, Baile, Yoga-Total Barre y Studio Pilates.

Además, la sala fitness con más de 120 puestos de trabajo, 3 circuitos completos de máquinas de última generación hacen que el entrenamiento se realice sin esperas ni agobios.

Unos vestuarios amplios modernos y con cabinas individuales de duchas efecto rain más la zona spa hacen de nuestro entreno una experiencia inolvidable. Además, otro de sus aspectos diferenciales es que cuenta con dos turnos de limpieza diarios y que hace que dispongas de unas instalaciones higienizadas y listas para utilizar.

Para facilitar el acceso al club, los socios disponen de parking gratuito durante 1,5 horas en el propio centro comercial.

Así que si estás pensando en dar un giro a tu vida y apostar por tu salud, en Meanas Club Sport cuentan con una promoción especial y es que si te haces socio del centro podrás disfrutar de 6 meses+1 por solo 189 euros o 3 mese 6+1 por 109 euros. Date prisa porque las plazas son limitadas.

Meanas Sport Club Dirección: Calle José Cueto, 20 33401 Avilés Centro Meanas 1ª Planta Teléfono (34) 985 75 74 09 Redes sociales: Facebook InstagramPágina web

MK Boxing

En MK Boxing ofrecen entrenamientos adaptados a todos los niveles, edades y públicos. Tanto si buscas iniciarte en el boxeo como si quieres perfeccionar tu técnica, encontrarás la actividad ideal para ti.

Disponen de clases de boxeo sin contacto, perfectas para mejorar la condición física de forma segura; boxeo avanzado para quienes desean llevar su rendimiento al siguiente nivel; boxeo femenino en un ambiente motivador y de compañerismo; y entrenamiento funcional para desarrollar fuerza, resistencia, coordinación y bienestar general.

Otro de sus puntos fuertes es su equipo de entrenadores, que te acompañará en cada sesión para ayudarte a alcanzar tus objetivos, ya sea mejorar tu forma física, perder peso, ganar confianza o simplemente disfrutar de una actividad dinámica y diferente.

En MK Boxing creen que el boxeo es para todos. Acércate a conocerlos y descubre una nueva forma de entrenar, aprender y superarte cada día.

MK Boxing / Pablo Solares

MK Boxing Dirección: Av. Conde de Guadalhorce, 43, nave 8, 33401 Avilés, Asturias Teléfono: 605 44 35 71 Redes sociales: Instagram Tik Tok

Quirinal 14 Sport

Situado en el corazón de Avilés, en la calle Quirinal, se encuentra Quirinal 14 Sport, un gimnasio que ha conquistado a sus usuarios gracias a su ambiente acogedor y su compromiso con el bienestar físico.

Este gimnasio no se limita a ofrecer una variedad de máquinas y equipamiento; cuenta con un horario excepcionalmente flexible, que va desde las 6.00 de la mañana hasta la 1.00 de la madrugada, permitiendo que los usuarios adapten su rutina a sus necesidades personales. Esta accesibilidad se complementa con la limpieza y el orden que se mantienen en todas las instalaciones, garantizando un espacio atractivo y cómodo para el ejercicio diario.

Gimnasio Quirinal Dirección: C. del Quirinal, 14, 33401 Avilés, Asturias Teléfono: 984 18 13 44 Redes sociales: Instagram Facebook

Taxus gym

Taxus E.F. es mucho más que un centro de entrenamiento: es una comunidad donde el esfuerzo, el respeto y el compañerismo forman parte de cada sesión. En sus instalaciones de Piedras Blancas ofrecen clases dirigidas de una hora de duración, impartidas por profesionales cualificados, en disciplinas como entrenamiento funcional, Full Body y Hyrox.

Sus programas se adaptan al nivel y las necesidades de cada persona, por lo que no existe limitación de edad ni es necesario contar con experiencia previa. En Taxus E.F. enseñan desde cero y acompañamos a cada deportista en su progresión.

Además de entrenamientos de calidad, variados y exigentes, fomentan un ambiente cercano donde todos suman y crecen juntos. Porque entrenar es importante, pero hacerlo formando parte de una gran familia marca la diferencia ¡Ve a conocerlos a Piedras Blancas y disfruta de una clase gratuita para descubrir todo lo que Taxus E.F. puede ofrecerte!