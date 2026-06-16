Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

La Alcaldesa de Avilés opta por adelantar la hora del Pleno tras el rifirrafe con el PP

La propuesta de Monteserín se votó sin necesidad de más debate

Mariví Monteserín conversa con Esther Llamazares en una imagen de archivo.

Mariví Monteserín conversa con Esther Llamazares en una imagen de archivo. / RICARDO SOLIS / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

El último rifirrafe entre el gobierno local y el PP por el día y la hora de celebración del Pleno finalizó esta mañana con una propuesta de la alcaldesa, Mariví Monteserín, que simplemente se asumió en la Junta de Portavoces sin necesidad de más debate. Así, finalmente será este viernes, día 19 a las 8.30 horas en lugar de a las 10.00 horas, como es habitual.

El lío vino porque la alcaldía decidió de manera unilateral adelantar el Pleno ordinario del viernes al jueves, alegando que eso permitiría a los miembros de la Corporación acudir al acto de clausura de la asamblea anual de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en el Centro Niemeyer a las 13.00 horas.

El problema surgió porque la portavoz del PP, Esther Llamazares, es también diputada nacional y los jueves hay votación en el Congreso, lo que le impediría asistir a la sesión plenaria en Avilés.

Las alternativas

El PP llegó a ofrecer como alternativas los lunes días 15 y 22, o el viernes día 26, sin obtener respuesta por parte del PSOE. Esto llevó a Llamazares a remitir un escrito directamente a la Alcaldía y a la Secretaría Municipal explicando que se había incumplido con lo establecido en el Reglamento de Organización Municipal (ROM), donde se establece que esa modificación se puede hacer si se justifica por una excepcionalidad, y que tampoco se había tratado el asunto en la Junta de Portavoces.

La portavoz del PP llegó a advertir de que si el gobierno local se mantenía en sus trece, estaba dispuesta a recurrir a la vía contencioso-administrativo y solicitar medidas "cautelarísimas" para que tanto el Pleno como los acuerdos que se adoptaran en él fuesen anulados.

La decisión final

Finalmente, el ejecutivo suspendió la convocatoria del jueves y esta mañana, en la Junta de Portavoces, la regidora avilesina hizo la propuesta de mantener el viernes, como es habitual, para la celebración del Pleno y adelantar su inicio a las 8.30 horas.

Noticias relacionadas y más

"El lío lo montó el gobierno para acabar haciendo lo que había que hacer", lamentó Llamazares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un vecino de Pravia de madrugada tras salirse de la carretera en Riberas e impactar contra un semáforo
  2. Amante de los coches de lujo, primero de su promoción y 'muy de Pravia': así era Luciano Álvarez, el dentista fallecido en un accidente de tráfico en Soto del Barco
  3. Hallan el cuerpo sin vida del hombre de 81 años desaparecido desde la semana pasada en Castrillón
  4. Consternación entre los vecinos de Soto del Barco tras encontrar el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido hace una semana: 'Hay muchos caminos de tierra por la zona
  5. Montaje monumental para 'El último de la fila' y Aitana: estrenarán el mayor escenario de Avilés con 45 metros de boca y 22 de fondo
  6. El coche quedó a nada de la fachada de la casa', aseguran los vecinos tras el accidente mortal en Riberas (Soto del Barco)
  7. Uno de los gigantes de la electrónica desembarca en Avilés: esta es la multinacional que abre nueva tienda en un céntrico local
  8. Un centenar de vecinos protesta contra la 'crisis del cajero' en Avilés: 'Acabaremos yendo al banco a Oviedo

La Alcaldesa de Avilés opta por adelantar la hora del Pleno tras el rifirrafe con el PP

La Alcaldesa de Avilés opta por adelantar la hora del Pleno tras el rifirrafe con el PP

Esther Llamazares, portavoz del PP en Avilés, nueva vicepresidenta segunda de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados

Esther Llamazares, portavoz del PP en Avilés, nueva vicepresidenta segunda de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados

Antromero refuerza su dispositivo festivo con el regreso de los autobuses búho

Antromero refuerza su dispositivo festivo con el regreso de los autobuses búho

¿Cuál será el coste de los fuegos artificiales de San Agustín?

¿Cuál será el coste de los fuegos artificiales de San Agustín?

Sesiones de inglés, rutas por la montaña y clases de pumptrack: así es la programación del Verano Joven de Avilés

Sesiones de inglés, rutas por la montaña y clases de pumptrack: así es la programación del Verano Joven de Avilés

Aroa Gutiérrez Paíno ya no es vicealcaldesa de Soto del Barco tras la publicación oficial de la remodelación

Aroa Gutiérrez Paíno ya no es vicealcaldesa de Soto del Barco tras la publicación oficial de la remodelación

CaleyAvilés duplica sus rutas para redescubrir la ciudad en asturiano

CaleyAvilés duplica sus rutas para redescubrir la ciudad en asturiano

Atención conductores: el concierto de "El Último de la Fila" provocará modificaciones en el tráfico de Avilés

Atención conductores: el concierto de "El Último de la Fila" provocará modificaciones en el tráfico de Avilés
Tracking Pixel Contents