La Alcaldesa de Avilés opta por adelantar la hora del Pleno tras el rifirrafe con el PP

El último rifirrafe entre el gobierno local y el PP por el día y la hora de celebración del Pleno finalizó esta mañana con una propuesta de la alcaldesa, Mariví Monteserín, que simplemente se asumió en la Junta de Portavoces sin necesidad de más debate. Así, finalmente será este viernes, día 19 a las 8.30 horas en lugar de a las 10.00 horas, como es habitual.

El lío vino porque la alcaldía decidió de manera unilateral adelantar el Pleno ordinario del viernes al jueves, alegando que eso permitiría a los miembros de la Corporación acudir al acto de clausura de la asamblea anual de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en el Centro Niemeyer a las 13.00 horas.

El problema surgió porque la portavoz del PP, Esther Llamazares, es también diputada nacional y los jueves hay votación en el Congreso, lo que le impediría asistir a la sesión plenaria en Avilés.

Las alternativas

El PP llegó a ofrecer como alternativas los lunes días 15 y 22, o el viernes día 26, sin obtener respuesta por parte del PSOE. Esto llevó a Llamazares a remitir un escrito directamente a la Alcaldía y a la Secretaría Municipal explicando que se había incumplido con lo establecido en el Reglamento de Organización Municipal (ROM), donde se establece que esa modificación se puede hacer si se justifica por una excepcionalidad, y que tampoco se había tratado el asunto en la Junta de Portavoces.

La portavoz del PP llegó a advertir de que si el gobierno local se mantenía en sus trece, estaba dispuesta a recurrir a la vía contencioso-administrativo y solicitar medidas "cautelarísimas" para que tanto el Pleno como los acuerdos que se adoptaran en él fuesen anulados.

La decisión final

Finalmente, el ejecutivo suspendió la convocatoria del jueves y esta mañana, en la Junta de Portavoces, la regidora avilesina hizo la propuesta de mantener el viernes, como es habitual, para la celebración del Pleno y adelantar su inicio a las 8.30 horas.

"El lío lo montó el gobierno para acabar haciendo lo que había que hacer", lamentó Llamazares.