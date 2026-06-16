Antromero refuerza su dispositivo festivo con el regreso de los autobuses búho
La Comisión de Festejos confirma conexiones nocturnas con Gijón, Candás y Luanco para facilitar los desplazamientos durante una de las celebraciones con mayor afluencia del verano en la comarca
La Comisión de Festejos de Antromero comunicó este martes que las fiestas volverán a contar este verano con el servicio especial de autobuses búho de ALSA, una medida pensada para facilitar los desplazamientos nocturnos y reforzar la seguridad durante una de las citas festivas más importantes del verano en la comarca.
El servicio funcionará durante la madrugada del sábado 27 y la madrugada del domingo 28 de junio, con conexiones entre Gijón, Candás, Luanco y Antromero. La organización anima a acudir en transporte público por comodidad, para evitar problemas de aparcamiento y, sobre todo, por seguridad: “si bebes, no conduzcas”.
El dispositivo contará con varias expediciones escalonadas a lo largo de la noche y también a primera hora de la mañana, para facilitar el regreso de los asistentes. Entre las salidas previstas figuran servicios en torno a la una de la madrugada, las dos y media, las cuatro, las cinco y media y ya pasadas las siete de la mañana, con llegadas pocos minutos después.
La recuperación del búho responde también a la demanda de numerosos vecinos y asistentes, que en los últimos días habían preguntado por la disponibilidad del servicio. La Comisión de Festejos subraya así la importancia de planificar los desplazamientos con antelación en unas jornadas en las que se espera una notable afluencia de público procedente de distintos puntos del entorno.
Las Fiestas de Antromero esperan vivir su gran jornada el domingo, con la actuación de Panorama como principal reclamo musical. La presencia de la orquesta, uno de los nombres más populares del circuito festivo del norte, hace prever una elevada afluencia de público en una celebración que cada verano atrae a vecinos de Gozón, Carreño, Gijón y otros puntos de la comarca.
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