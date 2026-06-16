Atención conductores: el concierto de "El Último de la Fila" provocará modificaciones en el tráfico de Avilés

El concierto de "El Último de la Fila" alterará la movilidad en el entorno de La Magdalena durante el próximo fin de semana. La Policía Local de Avilés ha anunciado un dispositivo especial de tráfico con motivo del recital que Manolo García y Quimi Portet ofrecerán el sábado 20 de junio en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, una cita que previsiblemente concentrará a miles de personas en una de las zonas con mayor capacidad para grandes eventos de la ciudad.

Las primeras restricciones comenzarán ya en la noche del viernes 19, a partir de las 23.00 horas, con la prohibición de estacionar en las vías más próximas al recinto. La medida se mantendrá hasta la finalización del concierto, en la noche del sábado, y afectará a la calle María de Maeztu en su totalidad, a la calle Amistad entre La Magdalena y El Bosque, a la calle del Bosque, al tramo de La Magdalena comprendido entre María de Maeztu y Leopoldo Alas Clarín, a la zona de El Barrial frente a los números 23, 25, 27 y 29, y al entorno de Fuente Santos.

El dispositivo se reforzará el sábado desde las 14.00 horas, cuando entrarán en vigor los principales cambios de circulación. En la calle La Magdalena se invertirá el sentido del tráfico entre María de Maeztu y Leopoldo Alas Clarín, de forma que los vehículos que accedan desde Castañeda, por la AS-321, serán encauzados hacia Leopoldo Alas Clarín. Como consecuencia, quedará prohibido circular desde Leopoldo Alas Clarín en dirección a Castañeda.

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También habrá modificaciones en la calle Amistad, en el tramo comprendido entre Concordia y Leopoldo Alas Clarín, donde la circulación solo estará permitida en sentido hacia Buenavista. Los vehículos que circulen por Leopoldo Alas Clarín y quieran continuar hacia la glorieta de Los Canapés serán desviados por las calles La Magdalena y La Paz. La Policía Local recomienda atender a la señalización provisional y evitar, en la medida de lo posible, el uso del vehículo privado en el entorno del pabellón durante las horas previas y posteriores al recital.