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Avilés cierra parte de la senda del Magdalena para reparar un deslizamiento de tierras

El Ayuntamiento invertirá casi 45.000 euros en reconstruir el tramo de Castañeda afectado por el hundimiento y sustituir las protecciones dañadas

Un hombre pasea por la senda de la Magdalena.

Un hombre pasea por la senda de la Magdalena. / Mara Villamuza

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Pelayo Méndez

Avilés

El Ayuntamiento de Avilés mantendrá cortado al tránsito entre el 15 y el 26 de junio un tramo de la senda del río Magdalena debido a las obras de reparación del hundimiento de un talud, una incidencia que provocó el desplazamiento tanto del firme como de la barandilla de contención. La zona afectada, de unos 80 metros de longitud, coincide con el camino de Castañeda, donde ya se han colocado carteles informativos en todos los accesos para advertir a los usuarios del cierre temporal.

La actuación pretende solventar los problemas detectados tras el deslizamiento del terreno, que generó daños por degradación, fisuras en la superficie de rodadura y el desplazamiento de la valla de madera. Según explica el Consistorio, esta situación dificultaba la circulación y afectaba a la seguridad de peatones y vehículos, por lo que se ha considerado necesaria una intervención integral en uno de los tramos más transitados de este recorrido natural.

Las obras cuentan con una inversión de 44.717,72 euros y contemplan la demolición del firme deteriorado, la excavación y compactación del terreno, la formación de un nuevo terraplén y la mejora del sistema de drenaje longitudinal mediante la limpieza de bermas y la apertura de cunetas. Además, se colocará piedra en rama para reforzar la cabeza del talud y favorecer el apoyo de una losa de hormigón de refuerzo en la margen exterior de la senda.

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El proyecto se completará con la ejecución de un nuevo firme formado por dos capas de zahorra de 25 centímetros, una solera de hormigón de 20 centímetros y una capa de mezcla bituminosa en caliente para reforzar la superficie afectada. También se sustituirá la protección existente por 60 metros lineales de valla de madera de pino tratada, además de realizar trabajos de señalización, remates y limpieza. El plazo previsto para la ejecución es de 45 días y la actuación ha sido adjudicada a la empresa Arposa 60 SL.

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