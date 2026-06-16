Avilés pierde casi la mitad de sus descargas de bocarte en una costera dominada por Gijón

La rula de Avilés cerró mayo con una notable caída de actividad respecto al mismo mes del año pasado, marcada principalmente por el descenso de las descargas de anchoa o bocarte. Durante el mes se comercializaron 454.661 kilos de esta especie, frente a los 872.384 kilos registrados en mayo de 2025, lo que supone una reducción del 47,9 por ciento.

La menor entrada de bocarte tuvo un impacto directo en el balance mensual del puerto. Las descargas totales pasaron de 1.724.598 kilos en mayo de 2025 a 1.000.930 kilos este año, un descenso del 41,9%. La facturación también se redujo, aunque de forma menos acusada, al pasar de 4,59 millones de euros a 3,51 millones, un 23,6% menos.

Pese a esta caída, el bocarte continuó siendo la principal especie de la lonja avilesina. Durante mayo generó 1,35 millones de euros, muy por delante de la merluza, que alcanzó una facturación de 1,26 millones de euros gracias a unas capturas de 204.986 kilos y a un precio medio de 6,17 euros por kilo, superior al registrado un año antes.En Avilés el bocarte se medió, de media, a 2,87 euros por kilo.

Los datos reflejan además un cambio en la distribución de la costera dentro de Asturias. Mientras Avilés desembarcó algo más de 454.000 kilos de bocarte, en el conjunto del Principado se comercializaron 2,92 millones de kilos. De ellos, 2,43 millones de kilos correspondieron a Gijón, que concentró más del 83% de toda la anchoa descargada en Asturias durante mayo, siempre según los últimos datos facilitados por el Gobierno regional a través de la consejería de Medio Rural y Política Agraria.

La diferencia resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que Gijón descargó más de cinco veces el volumen registrado en Avilés. El bocarte representó además el 88,58% de todas las capturas comercializadas en el puerto gijonés, convirtiéndose en el gran motor de la actividad pesquera durante la campaña.

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En Avilés, además de la reducción de la anchoa, también descendieron especies tradicionalmente importantes como el jurel y la bacaladilla. En cambio, la merluza mantuvo prácticamente estable su volumen de capturas y aumentó su valor económico, mientras que la sardina registró una evolución positiva tanto en kilos desembarcados como en facturación.