Avilés refuerza su apoyo al tejido asociativo de la salud con una nueva línea de subvenciones

El Ayuntamiento de Avilés ha convocado una nueva línea de subvenciones para entidades del ámbito de la salud, dotada con 23.720 euros, con el objetivo de respaldar la labor de asociaciones, federaciones y fundaciones que desarrollan programas de apoyo, atención y acompañamiento a personas enfermas y a sus familias. La convocatoria de 2026, publicada este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto desde este miércoles 17 de junio hasta el 17 de julio. Las entidades interesadas deberán realizar todos los trámites de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés, donde también pueden consultarse las bases reguladoras y la documentación necesaria para concurrir a estas ayudas.

Las subvenciones están dirigidas a entidades y asociaciones de enfermos o familiares de enfermos que cuenten con sede o delegación en Avilés y desarrollen actividades relacionadas con el ámbito sanitario y sociosanitario. El objetivo municipal es fortalecer el trabajo de estas organizaciones, facilitando recursos económicos para la defensa de los intereses de distintos colectivos y para la puesta en marcha de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades.

Noticias relacionadas

La convocatoria contempla dos modalidades. Por un lado, una línea de mantenimiento, destinada a sufragar gastos de funcionamiento y actividad ordinaria de las asociaciones. Por otro, una línea de proyectos, diseñada para impulsar actuaciones e iniciativas específicas desarrolladas por las entidades. Con esta inversión de casi 24.000 euros, el Consistorio mantiene su apoyo al tejido asociativo de la salud, uno de los ámbitos con mayor impacto social en la ciudad.