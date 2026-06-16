El Ayuntamiento apoya con 55.000 euros la apertura de negocios en Avilés
Las ayudas se dirigen a actividades iniciadas en 2025 y podrán cubrir alquileres, suministros, seguros y existencias
El Ayuntamiento de Avilés mantiene abierto hasta el 15 de julio el plazo para solicitar las ayudas al inicio de actividad, una línea de subvenciones impulsada por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Económico para apoyar a quienes pusieron en marcha un negocio en el concejo durante 2025. La convocatoria está dirigida a personas físicas que hayan iniciado una actividad empresarial, comercial o profesional entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
La iniciativa busca incentivar la actividad económica local y favorecer la ocupación de locales comerciales, entendidos como aquellos situados en la planta baja de un inmueble y con acceso directo a la vía pública. La dotación global de la convocatoria asciende a 55.000 euros, con una ayuda máxima de 2.000 euros por beneficiario.
Las subvenciones podrán destinarse a cubrir gastos vinculados al arranque del negocio, como el alquiler del local, certificados de seguridad, seguros, alta y primeras facturas de suministros básicos —electricidad, combustible o telecomunicaciones—, así como la compra inicial de mercaderías y existencias necesarias para desarrollar la actividad. Quedan fuera de la convocatoria las inversiones en activos fijos y las reformas del local.
Entre los requisitos exigidos figura estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no mantener deudas vencidas, líquidas y exigibles con la Hacienda del Principado ni con la Hacienda municipal. Las bases, la documentación necesaria y la tramitación de solicitudes están disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés.
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