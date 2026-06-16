CaleyAvilés duplica sus rutas para redescubrir la ciudad en asturiano
El programa suma propuestas por el casco histórico, la ría, Ferrera y La Carriona para fomentar el uso de la llingua
CaleyAvilés vuelve este verano con una oferta reforzada para redescubrir la ciudad a través del asturiano. La Estaya de la Llingua de la Concejalía de Normalización Llingüística presentó este martes un ciclo de seis visitas guiadas gratuitas entre junio y septiembre, el doble que el año pasado, con recorridos por algunos de los espacios más emblemáticos de Avilés.
Cada ruta tendrá una duración aproximada de hora y media, comenzará a las 19.00 horas y contará con un máximo de 20 plazas, por lo que será necesario inscribirse previamente. La propuesta busca combinar ocio, patrimonio y promoción lingüística durante los meses de mayor actividad, con especial atención a residentes y visitantes.
El programa arrancará el viernes 26 de junio con una visita al Avilés medieval, con salida desde la plaza de España y parada en la capilla de Las Alas, además de explicaciones sobre los vestigios de la Edad Media que aún conserva el casco histórico, entre ellos los lienzos de muralla recientemente recuperados. En julio se celebrarán dos salidas: el viernes 10, dedicada al ensanche barroco y al Palacio de Valdecarzana, y el miércoles 22, con un paseo en lancha por la ría de Avilés y visita al Espacio Portus.
Agosto mantendrá también dos propuestas, con una ruta por el Parque Ferrera el viernes 7 para conocer árboles autóctonos como el tejo y el carbayo, y otra el viernes 21 al cementerio de La Carriona, uno de los grandes espacios patrimoniales de la ciudad, con visita a su centro de interpretación. El ciclo se cerrará el viernes 11 de septiembre con el Avilés de leyenda, un recorrido por historias populares y relatos vinculados a la mitología asturiana.
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