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La Cámara de Avilés se coordinará con las grandes patronales para defender la industria

Una comisión de empresas analizará la situación del sector junto con las infraestructuras para alzar la voz con FADE y Femetal

Imagen de archivo de un pleno de la Cámara de Comercio de Avilés.

Imagen de archivo de un pleno de la Cámara de Comercio de Avilés.

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Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

El papel relevante de la industria y las infraestructuras en el nuevo mandato de la Cámara de Comercio de Avilés no se quedará en una mera promesa electoral de Daniel González, que será reelegido el miércoles como presidente de la entidad. La idea es que ambos sectores tengan sus propias comisiones, que estarán integradas por seis representantes empresariales cada una , y que contarán con cierta autonomía de funcionamiento para recabar información que permita al pleno adoptar decisiones y alzar la voz dentro y fuera de Asturias en defensa de sus intereses. Lo harán, además, de manera coordinada con las grandes patronales FADE y Femetal, fortaleciendo una relación que en los últimos tiempos ha ido a más.

La comarca de Avilés es industria, un sector que requiere apoyo para seguir siendo motor económico de presente y futuro. Según los industriales, cinco son los ejes en los que se centran la problemática más allá de las incertidumbres de la geopolítica y la economía. Se trata de las infraestructuras, la fiscalidad, la burocracia, la captación de talento y el absentismo.

La idea es constituir una comisión industrial "potente" de seis integrantes conocedores de la situación actual y de las dificultades que atraviesan las empresas asentadas en la comarca avilesina, tanto las multinacionales como las grandes y medianas que tienen efecto tractor.

Seguimiento de proyectos

Lo mismo se pretende con la nueva comisión de infraestructuras, en la que se analizarán y seguirán desde las obras y avances en el Puerto de Avilés hasta la resolución de la escasa potencia energética por el retraso en la construcción y modernización de la red de transporte y distribución de electricidad en el centro de la región, conocido como anillo eléctrico, además de otros asuntos como la eliminacion del peaje del Huerna o el transporte ferroviario.

Ambas comisiones, al igual que otras que se conformarán, tendrán cierta autonomía de funcionamiento, lo que les facilitará una mayor agilidad para desarrollar las distintas tareas que se propongan.

El nuevo organigrama todavía no se ha presentado, pero teniendo en cuenta que comienza la época estival, todo apunta a que las decisiones relativas a cuántas comisiones se conformarán, quiénes participarán en cada una de ellas y quiénes las presidirán se decidirá el próximo mes de septiembre, en el primer pleno ordinario de la Cámara.

El objetivo último es que la voz de la Cámara de Avilés y sus empresas se haga más fuerte y gane presencia en Asturias y también en ámbitos nacionales, como en la Alianza por las Infraestructuras del Principado, el Arco Atlántico y también en la Cámara de España.

Pleno constituyente

El pleno constituyente para el próximo mandato se celebrará este miércoles a partir de las 10.00 horas en la sede de la Cámara de Comercio de Avilés.

La única candidatura que concurre es la de Daniel González, que se presenta a la reelección hasta 2030. Para ello tiene que conseguir la mayoría de votos favorables de los vocales que participan en el Pleno, es decir 19 de 37 (en el caso de que asistan todos).

Noticias relacionadas y más

Una de las peculiaridades es que no se podrá votar en contra, solo a favor, abstenerse o en blanco. Aunque el voto es secreto, el resultado del escrutinio permitirá saber con cuántos apoyos cuenta el presidente reelegido y si sale reforzado de un proceso al que finalmente no se han presentado más candidatos. Previamente renunció a hacerlo Javier Fernández Font.

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