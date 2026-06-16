La estación de Avilés estrena el plan "A Punto" de Renfe con una inversión de 310.000 euros

Renfe ha iniciado en Asturias las primeras obras del plan "A Punto", un programa de actuaciones que busca mejorar el estado de un número significativo de estaciones en el menor tiempo posible, "revertir su deterioro y mejorar la experiencia de los viajeros". Las actuaciones han arrancado en la estación de tren de Avilés y próximamente empezarán en Avilés Apeadero.

La obra de la estación cuenta con un presupuesto de 310.000 euros y se centrará en renovar la imagen exterior y prevé adema´s intervenciones en la fachada, la cubierta además de renovar el vestíbulo y reordenar elementos para "optimizar la circulación y la imagen del espacio". Asimismo, se realizarán mejoras en el andén número 1 y en el andén de ancho métrico. La obra prevista en el apeadero supondrá una inversión de 171.558,83 euros y también prevé actuar sobre la imagen exterior del edificio de viajeros, con una renovación del vestíbulo y mejoras de accesibilidad, seguridad e iluminación en los andenes.

Este plan "A punto" prevé también la conservación y renovación estética de los accesos y la fachada, que incluirán la limpieza de grafitis, el saneado de revestimientos y el repintado general, y la sustitución del sistema de canalones y bajantes para resolver filtraciones. La actuación trae consigo la renovación de las luminarias exteriores, y mejoras en la accesibilidad de andenes y la seguridad mediante la renovación de la escalera central, entre otras. La obra prevé repintar el cerramiento metálico y acondicionará los cierres acristalados del antiguo acceso al Centro Niemeyer.

La inversión del lote destinado a Asturias y Cantabria de este nuevo plan de inversiones incluye un total de 3,2 millones de euros distribuidos en cuatro paquetes de actuación. La previsión es que se actúe en un total de 18 estaciones asturianas, las dos de Avilés ya mencionadas además de las de Nubledo (Corvera), La Argañosa-Lavapiés y Vallobín, que serán de las primeras actuaciones.

La inversión total prevista para este plan, que se desarrollará en 110 estaciones durante 18 meses, entre 2026 y 2027, es de 24,8 millones de euros. El coste de cada actuación oscilará entre los 100.000 y los 300.000 euros y está previsto que se lleven a cabo entre 12 y 18 actuaciones por territorio. El acuerdo marco de obras recoge siete lotes, con Madrid y Barcelona con el mayor presupuesto, al contar con 4,8 millones de euros cada uno. El resto de la inversión se reparte entre los lotes de Andalucía, la zona Este, País Vasco, Asturias y Cantabria, y Galicia y zona Noroeste.

Este nuevo plan de Renfe, "A Punto", tiene tres pilares, que son identificar, priorizar y programar intervenciones que llevan consigo mejoras significativas en el corto plazo. Otra de las claves de este programa de inversiones que "generar un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de los usuarios": "El resultado de estas actuaciones es un aumento de los estándares de calidad, y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones". La designación de las actuaciones y su prioridad viene marcada, explican desde Renfe, por el imacto en viajeros beneficiados, el nivel de urgencia, la complejidad técnica de los trabajos y su duración.

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