Esther Llamazares, portavoz del PP en Avilés, nueva vicepresidenta segunda de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés y diputada nacional, Esther Llamazares, ha sido elegida vicepresidenta segunda de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, un nombramiento que el Partido Popular de Asturias interpreta como un refuerzo de la presencia asturiana en uno de los órganos parlamentarios más relevantes para el desarrollo económico del país.

La designación supone, a juicio de los populares, un reconocimiento al trabajo, la capacidad y el compromiso que Llamazares ha demostrado desde el inicio de la legislatura en la defensa de los intereses de Asturias. Desde el PP recuerdan que la industria continúa siendo uno de los principales motores de la economía regional y un sector clave para el empleo y la actividad productiva. Por ello, consideran que la presencia de una diputada asturiana en la Mesa de la Comisión de Industria permitirá trasladar al Congreso las necesidades y reivindicaciones de una comunidad con una larga tradición industrial.

La formación destaca además la trayectoria parlamentaria de Llamazares en asuntos relacionados con la actividad industrial, la energía y el tejido empresarial, defendiendo iniciativas destinadas a mejorar la competitividad de las empresas, favorecer las inversiones productivas y garantizar un marco estable para el crecimiento económico. El nombramiento, sostienen, fortalece la capacidad de influencia de Asturias en debates decisivos para sectores estratégicos de la región.

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"Asturias necesita una voz fuerte allí donde se toman las decisiones que afectan a nuestro tejido productivo. Este nombramiento es una buena noticia para todos aquellos que creen en la industria como garantía de futuro para nuestra tierra", señalan desde el PP de Asturias.