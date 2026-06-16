El PP pide investigar las cuentas de los últimos tres años del Niemeyer: "Es imprescindible garantizar que su gestión se ajusta a la normativa vigente"

El Partido Popular sigue poniendo sus ojos en el Centro Niemeyer. El grupo popular ha presentado una proposición no de ley para encargar a la Inspección General de Servicios del Principado que analice las contrataciones del centro cultural avilesino. “Dado que el Centro Niemeyer se financia en gran parte con fondos públicos del Principado de Asturias, resulta imprescindible garantizar que su gestión se ajusta, escrupulosamente, a la normativa vigente, protegiendo el interés general y evitando cualquier sombra de duda sobre el uso de los recursos”, afirman desde el partido.

El PP pone el foco en las contrataciones realizadas durante los últimos años por parte del Centro Niemeyer. El grupo popular destaca que, tras analizar el informe de la Sindicatura de Cuentas en cuanto a los contratos menores del centro cultural, queda acreditado que dichos contratos tienen por objetivo la cobertura de necesidades periódicas y recurrentes.

Además, considera inadecuada este tipo de contratación tanto por los límites temporales como por los cuantitativos. También sostiene que no queda justificada la forma de cálculo del presupuesto base ni del valor estimado del contrato y que no se incorpora toda la documentación exigida por la Ley de Contratos del Sector Público.

El PP cuestiona las encomiendas a Recrea

Todo ello ha llevado al PP a presentar una proposición para que se analice la contratación del Centro Niemeyer durante los últimos tres años. “Consideramos oportuno que la Junta General ejerza su función de impulso y control, instando al Consejo de Gobierno a revisar los procedimientos de contratación del Centro Niemeyer y a establecer mecanismos de transparencia reforzada”, subrayan desde el partido.

Además, el diputado del PP José Luis Costillas quiso preguntar, en la última comisión de Cultura, por qué el Centro Niemeyer se está gestionando “a través de encomiendas de gestión a Recrea, cuando la Sindicatura dice que ese procedimiento no se ajusta a la ley”. “Las encomiendas son para transferir a otra administración pública que se haga una actividad, y Recrea es una entidad mercantil sujeta a derecho privado”, afirma el popular, que explica que “se debería hacer un encargo a medio propio”. De esa manera, con una encomienda de gestión, el Niemeyer pasó a formar parte del circuito de centros culturales.

Cultura se defiende

“La recomendación de la Sindicatura fue la modificación de los estatutos de Recrea, para que se recojan de manera expresa las infraestructuras y los equipamientos que gestiona, además de la posibilidad de prestar de forma integral servicios de promoción turística”, se defendió Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, que asegura que “en 2022 se hizo ese cambio”. “Ahora también se contempla la prestación de otros servicios de promoción, y en ese objeto social se colocan los circuitos culturales”, señaló.