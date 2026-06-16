El puerto de Avilés reserva 50 millones de euros para poner a punto los suelos de Baterías

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés aprobó ayer una partida de 50 millones de euros para poner a punto los terrenos de las antiguas baterías de coque siderúrgicas. Se trata de una provisión de fondos contemplada en el plan de inversiones 2026-2030, en el que la cifra global para esos cinco años ascenderá a 105.239.000 euros. En la misma reunión se concedió a Windar Renovables una prórroga de un año para ejecutar su proyecto industrial en las antiguas naves de Alcoa y se acordó denegar una prórroga a Chemastur "por su inviabilidad económica", otorgando a la compañía 18 meses de plazo para que realice "un correcto cese de actividad".

La Autoridad Portuaria de Avilés calcula que la compra de los suelos de Baterías, su descontaminación y la urbanización supondrán una inversión de 50 millones de euros. Esa cifra debe figurar en sus presupuestos porque a la vez deberá aparecer reflejada en la de Puertos del Estado.

El Puerto y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), propietaria del terreno, siguen negociando el coste de la adquisición, sin que de momento se produzcan avances. Además, tampoco hay más ofertas sobre la mesa, una vez que Indra ha abandonado el interés inicial que había mostrado por esos terrenos.

La expansión territorial

Pero la expansión territorial del Puerto de Avilés no se ciñe exclusivamente a los suelos de las antiguas baterías de coque. Dos millones de euros se destinarán a urbanizar la explanada que ha unido los muelles de Valliniello y ArcelorMittal, una vez finalice la fase de asentamiento del relleno.

Otros 4,5 millones serán para urbanizar los terrenos que se ganarán una vez que finalicen las obras en el entorno de la cantera de El Estrellín, fruto del convenio del mismo nombre y que suscribieron el Ayuntamiento de Avilés, el Ministerio de Transportes, el Principado, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Avilés, y la empresa Acciona en febrero de 2024, con un plazo de ejecución de cuatro años.

A estos proyectos se suman otros de obras de atraque y abrigo por importe de 13,2 millones, que incluye la adecuación del muelle de Raíces para nuevos tráficos; 4,7 millones para reforzar las escolleras de protección de la margen izquierda, adaptar la lonja de Avilés a la Agenda 2030 y desarrollar un plan de adecuación de infraestructuras portuarias.

Para adaptación al cambio climático se destinan 4,6 millones para reforzar el espigón del rompeolas de San Juan, elevar la cota del extremo sur del paseo de la ría y para el faro de Cudillero.

El apartado de sostenibilidad y energía, con algo más de 9,1 millones de euros, incluye la mejora del aislamiento exterior e instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en la sede de la Autoridad Portuaria, la gestión del material del dragado y saneamiento en la margen izquierda.

También se provisionan 4,6 millones para rehabilitar el Faro de Avilés y reordenar espacios abiertos a la ciudad. La digitalización e innovación tendrá 1,4 millones de euros de inversión y luego habrá otras actuaciones que no han sido especificadas pero que supondrán otros 10 millones de euros de inversión.

Las previsiones económicas

El plan de empresa para 2027 incluye también las previsiones económicas y de tráficos portuarios, todos ellos positivos y al alza. Se prevé que la cifra de negocio supere los 20 millones de euros, y que los ingresos por tasas de ocupación utilización y actividad supere los 19 millones, casi dos millones más de lo calculado para el cierre de este ejercicio.

En cuanto a los tráficos portuarios, si todo fluye con normalidad, se calcula que en 2027 el Puerto de Avilés pueda superar los 4,8 toneladas, por encima también de las que se calculan para este año.

Chemastur

Asturiana de Fertilizantes (matriz de Chemastur) había solicitado una prórroga de concesión 7,26 años comprometiendo una inversión 4,5 millones de euros para modernizar sus instalaciones en Castrillón. El plan de la compañía contempla 14 actuaciones dirigida a transformar las instalaciones en un referente de eficiencia productiva, sostenibilidad ambiental, seguridad y digitalización industrial, a ejecutar entre 2026 y 2028. Para ello presentó una memoria económica-financiera, de actividad y de explotación.

El consejo de administración del Puerto ha rechazado la solicitud porque "a lo largo de estos años de concesión (desde el 15 de octubre de 2019), los volúmenes de tráficos no han alcanzado, en absoluto, los niveles previstos. Esto ha obligado a aplicar penalizaciones y, además, ha repercutido en una merma de ingresos para el Puerto y para la comunidad portuaria".

En cuanto a las hipótesis de producción y movimiento de tráficos futuros, estas no se consideran viables, ya que distan mucho de la realidad histórica de la empresa. Del mismo modo, las actuaciones planteadas en la planta no aportan ni justifican tampoco esta potencial evolución.

Por último, el modelo económico presentado por la empresa no garantiza la viabilidad de la concesión, pues se presentan pérdidas económicas recurrentes.

Así, se ha desestimado la solicitud de prórroga, otorgando, no obstante, la APA a Chemastur la posibilidad de solicitar una autorización de hasta 18 meses de plazo para un correcto cese de la actividad desde la fecha de finalización de la concesión vigente, que se producirá el próximo 20 de julio.

Windar y su gran planta

La compañía que sí ha conseguido luz verde es Windar Renovables para una ampliación de 12 meses del plazo para la ejecución de las obras en las antiguas naves de Alcoa.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria considera justificadas las razones para dicha ampliación, ya contemplada en el condicionado de la concesión, basadas en una serie de circunstancias sobrevenidas que han obligado a la empresa a adaptar el calendario de ejecución del proyecto para alinear el desarrollo de las inversiones con las condiciones efectivas del mercado.

La crisis que sufre el sector de la energía eólica marina ha obligado a las empresas, también a Windar, a realizar expedientes de regulación de empleo y recolocaciones por la falta de proyectos. Se espera que el mercado se empiece a recuperar en 2028.