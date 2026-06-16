San Juan de la Arena Sí eleva el tono por el estado de la playa: "Daña gravemente la imagen del pueblo"
El colectivo vecinal denuncia la acumulación de desperdicios y la falta de desbroce en una de las zonas más visitadas del concejo durante el verano
San Juan de la Arena Sí denuncia el "abandono absoluto" de la zona de la playa y acusa al equipo de gobierno de mantener desatendido el día a día del pueblo mientras sus responsables políticos "se enzarzan en disputas públicas e insultos en los periódicos". El colectivo critica el "bochornoso espectáculo mediático" protagonizado, según señalan, por dirigentes como Lozano y Corrales, a los que reprocha que "se dediquen a llamarse mentirosos públicamente en lugar de trabajar por el concejo".
La plataforma asegura que los vecinos les han trasladado su "profunda indignación" por el estado de la playa y de sus alrededores, que califican de "tercermundista". Según denuncian, la zona presenta basura acumulada, papeleras desbordadas, contenedores saturados y maleza sin cortar que invade aceras y caminos. "Nuestra playa y sus alrededores ofrecen una estampa de absoluto abandono que resulta intolerable a las puertas del verano", advierten desde el colectivo.
San Juan de la Arena Sí considera que esta situación "daña gravemente la imagen del pueblo" y supone "una falta de respeto a todos los vecinos". La formación carga contra la que define como desidia política e institucional y sostiene que el CISB "lleva 15 años gobernando y 32 años condicionando la vida política del concejo", una etapa marcada, a su juicio, por "promesas rotas, parches y una total falta de mantenimiento que pagamos los de siempre".
El colectivo exige soluciones inmediatas, un plan urgente de limpieza y desbroce y una mayor atención a los espacios públicos del municipio. "Los vecinos merecen respuestas claras y soluciones, no excusas ni disputas de patio de colegio", concluye San Juan de la Arena Sí, que reclama poner fin a unas décadas de abandono que, según denuncia, están deteriorando la imagen y la calidad de vida de San Juan de la Arena y del conjunto de Soto del Barco.
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