San Juan de la Arena Sí eleva el tono por el estado de la playa: "Daña gravemente la imagen del pueblo"

San Juan de la Arena Sí denuncia el "abandono absoluto" de la zona de la playa y acusa al equipo de gobierno de mantener desatendido el día a día del pueblo mientras sus responsables políticos "se enzarzan en disputas públicas e insultos en los periódicos". El colectivo critica el "bochornoso espectáculo mediático" protagonizado, según señalan, por dirigentes como Lozano y Corrales, a los que reprocha que "se dediquen a llamarse mentirosos públicamente en lugar de trabajar por el concejo".

La plataforma asegura que los vecinos les han trasladado su "profunda indignación" por el estado de la playa y de sus alrededores, que califican de "tercermundista". Según denuncian, la zona presenta basura acumulada, papeleras desbordadas, contenedores saturados y maleza sin cortar que invade aceras y caminos. "Nuestra playa y sus alrededores ofrecen una estampa de absoluto abandono que resulta intolerable a las puertas del verano", advierten desde el colectivo.

San Juan de la Arena Sí considera que esta situación "daña gravemente la imagen del pueblo" y supone "una falta de respeto a todos los vecinos". La formación carga contra la que define como desidia política e institucional y sostiene que el CISB "lleva 15 años gobernando y 32 años condicionando la vida política del concejo", una etapa marcada, a su juicio, por "promesas rotas, parches y una total falta de mantenimiento que pagamos los de siempre".

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El colectivo exige soluciones inmediatas, un plan urgente de limpieza y desbroce y una mayor atención a los espacios públicos del municipio. "Los vecinos merecen respuestas claras y soluciones, no excusas ni disputas de patio de colegio", concluye San Juan de la Arena Sí, que reclama poner fin a unas décadas de abandono que, según denuncia, están deteriorando la imagen y la calidad de vida de San Juan de la Arena y del conjunto de Soto del Barco.