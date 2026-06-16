¿Cuál será el coste de los fuegos artificiales de San Agustín?
El espectáculo pirotécnico se celebrará en la medianoche del 27 de agosto
El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación el espectáculo pirotécnico del castillo de fuegos artificiales para las fiestas de San Agustín.
El presupuesto base de licitación es de 22.000 euros, que se eleva hasta los 26.620 con el IVA incluido. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 1 de julio.
El espectáculo pirotécnico de las grandes fiestas patronales avilesinas de 2025 llevó por título "Brilla Avilés", un proyecto diseñado de forma personalizada para la ciudad por la fábrica de artificios orensana Xaraiva y que tuvo una duración aproximada de veinte minutos con 12 conjuntos personalizados con más de un millar de disparos.
En la última década, las empresas que lanzaron los fuegos artificiales de las fiestas fueron Pirotecnia Pablo (2016, 2017, 2023 y 2024), Pirotecnia Reiriz (2022), Pirotecnia Xaravia (2018 y 2019), y Pirotecnia Morís (2015). En 2020 y 2021 la pandemia por el covid impidió celebrar el espectáculo pirotécnico.
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