Sesiones de inglés, rutas por la montaña y clases de pumptrack: así es la programación del Verano Joven de Avilés

Avilés quiere que el verano de los adolescentes no se quede encerrado entre pantallas. La concejalía de Juventud presentó este martes una nueva edición de Verano Joven, una programación lúdica y gratuita que llenará los meses de julio, agosto y septiembre con actividades deportivas, culturales, artísticas y de naturaleza para jóvenes del municipio. La propuesta se desplegará de lunes a domingo en espacios urbanos, parques, playas y rutas de montaña.

La concejala de Juventud, Raquel Ruiz, explicó que el objetivo es "favorecer una oferta de ocio para los jóvenes durante el verano, donde puedan salir a divertirse, socializar y hacerlo en diferentes espacios, tanto urbanos como naturales". Ruiz destacó que el programa combina excursiones por playas y montes con actividades por las calles y parques de la ciudad, buscando un verano "en grupo" y con alternativas de ocio saludable.

La programación está dirigida, con carácter general, a jóvenes mayores de 12 y menores de 16 años, aunque algunas actividades se abren a participantes de hasta 30 años. Todas las propuestas son gratuitas y de libre participación, salvo los campamentos urbanos con comedor, para los que sí será necesaria inscripción. En julio, los Campamentos Urbanos Jóvenes de Avilés (CUJA) se desarrollarán todos los días de 10.00 a 15.00 horas en el CEIP Enrique Alonso, con juegos, talleres y comedor.

Ruiz subrayó también la función conciliadora de estos campamentos, pensados para que las familias puedan compatibilizar su actividad laboral y personal con la atención de sus hijos durante las vacaciones escolares. "Habrá talleres de deporte, piscina, playa y servicio de comedor para favorecer también la conciliación de las familias", señaló la edil. La inscripción en los CUJA deberá formalizarse antes del 20 de junio.

El calendario incluye propuestas como la pista de pumptrack de Villalegre los miércoles por la tarde, talleres de Literatura y Naturaleza en el parque de Ferrera, sesiones de inglés con Let's Talk, el proyecto de arte comunitario "El Muro", rutas de montaña dentro de Senderea Ruta y Reto y actividades de patinaje con Patio Patín en Villalegre y El Quirinal. En agosto continuarán varias de estas iniciativas y se sumarán Ferrera Jugón, con juegos físicos y mentales al aire libre, y Música y Naturaleza, una actividad para crear ritmos y melodías inspiradas en el entorno del parque.

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Buena parte de la programación está financiada por el Plan Corresponsables, orientado a favorecer la conciliación familiar y la corresponsabilidad. Con esta nueva edición, Juventud refuerza una oferta estival que busca sacar a los jóvenes a la calle, fomentar la convivencia y el contacto con la naturaleza, convirtiendo los espacios públicos de Avilés y del entorno natural asturiano en escenarios de ocio compartido.