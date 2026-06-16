Solidaridad de la Hermandad de la Santa Cruz con la niña Inma Menor y el órgano de San Nicolás

La asociación Hermandad de la Santa Cruz ha vuelto a mostrar su cara más solidaria. La directiva de esta entidad ha anunciado su participación en la recaudación de fondos para ayudar a una niña corverana, Inma Menor, que padece el síndrome de Renu, así como a la campaña de lucha contra la polio que impulsa el Rotary Club de Avilés. La asociación va más allá y también realizará una donación para aportar su grano de arena para la restauración del órgano de la iglesia de San Nicolás de Bari. En total, la Hermandad de la Santa Cruz aportará doscientos euros, cien para cada proyecto.

"Queremos mostrar nuestro respaldo y animar a todos a participar en el concierto extraordinario y solidario que ofrecerá la orquesta de la Filarmónica de Oviedo, dirigida por Pedro Ordieres y que interpretará la primera sinfonía del sabuguero Ramón de Garay", señalaron desde la entidad sobre el acto que se desarrollará el próximo 23 de junio a las 19.00 horas en la Casa de Cultura con motivo de la campaña de ayuda para Inma Menor así como la campaña contra la polio de los rotarios. "Las entradas tienen un precio de 10 euros, pueden adquirirse en las joyerías Alflore, situadas en la calle de la Cámara y en el Centro Comercial El Atrio y aportaremos cien euros que se destinarán a la Fila 0 de este evento benéfico", añadieron.

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La junta directiva también ha acordado colaborar con otros 100 euros en la restauración del órgano de la iglesia de San Nicolás, "contribuyendo así a mantener vivo su sonido y a preservar un elemento fundamental del patrimonio histórico y cultural". Esta entidad anima a la sociedad avilesina a sumarse a estos proyectos. "Toda colaboración, por pequeña que sea, contribuirá a construir una comunidad más solidaria y comprometida con las personas y con la conservación de nuestro patrimonio", concluyeron.