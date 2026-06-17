Daniel González, reelegido oficialmente como presidente de la Cámara de Comercio de Avilés: "La comarca debe definir si sigue siendo el pulmón industrial de Asturias"

Consejero, Directora general, secretaria general, miembros del Pleno, trabajadores de la Cámara.

Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecer al consejero y a la directora general su presencia en este acto.

Agradecer a los cientos de empresas y autónomos que han participado en el proceso electoral que hoy concluye, y que mediante sus avales y votos a las empresas candidatas de los diferentes epígrafes, hoy se constituya un pleno con la mejor representación de la economía comarcal. Desde los autónomos, hasta la gran industria, todos estamos aquí representados y todos tenemos la misma voz y voto. El proceso electoral cameral fomenta la participación, con plazos de presentación amplios, procesos transparentes y garantistas, y con periodos de subsanación suficientes para que nadie se quede fuera y sean, en última instancia, las empresas las que democráticamente elijan a sus representantes. Esta participación en el proceso electoral fortalece la legitimidad de este Pleno y nos anima a afrontar esta nueva etapa aún con más responsabilidad, ilusión y vocación de servicio.

Un interés que muestra la fortaleza de una Cámara que se erige como la segunda institución más importante de la comarca representando a más de 7.000 empresas de los 6 concejos que abarca nuestra área de demarcación.

Quiero agradecer especialmente a todos los vocales que hoy me han mostrado su confianza para continuar asumiendo la Presidencia de la corporación durante los próximos 4 años. Permítanme también hacer extensivo el agradecimiento en nombre del comité ejecutivo.

Asumo esta responsabilidad con la máxima humildad y con el firme compromiso de seguir trabajando por una institución que durante los últimos 127 años ha representado, defendido y promocionado el comercio, la industria, los servicios y la navegación de la Comarca de Avilés.

Quiero expresar igualmente mi reconocimiento a todas las personas que me han acompañado y acompañan en este camino y que, con su apoyo, dedicación y confianza, han contribuido a hacer posible la continuidad del proyecto iniciado en el año 2022. La Presidencia no es una labor individual; es el resultado del trabajo colectivo y de la implicación de muchas personas que creen en la institución asi como en su capacidad para seguir siendo útil, fuerte, relevante e influyente.

Deseo trasladar también mi agradecimiento al Principado de Asturias por su colaboración y apoyo durante todo el proceso electoral, contribuyendo a que este se haya desarrollado con plena normalidad, transparencia y garantías.

Es también un momento oportuno para reconocer el trabajo desarrollado durante los últimos años. Desde 2022, esta Corporación ha llevado a cabo una intensa labor de fortalecimiento institucional, modernización y adaptación a los nuevos retos socioeconómicos. Han sido años marcados por el esfuerzo, la responsabilidad y la capacidad de diálogo y consenso. Años en los que hemos trabajado para consolidar proyectos, reforzar nuestra presencia institucional y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante las necesidades de quienes representamos.

Ese trabajo ha permitido fortalecer la posición de la Corporación, incrementar su visibilidad y prestigio, garantizar la sostenibilidad económica y sentar las bases para afrontar el futuro con mayores garantías. Nada de ello habría sido posible sin el compromiso de los miembros de este Pleno, del equipo humano de la institución y de todas las personas que han contribuido desde distintos ámbitos al desarrollo de nuestra actividad.

Pero si importante es reconocer lo realizado, más importante aún es mirar hacia adelante.

Tenemos muy importantes desafíos, pero también grandes oportunidades. Por ello debemos hacerlo desde una visión global, estratégica y ambiciosa, manteniendo siempre como prioridad la defensa de esta Corporación como entidad jurídica independiente, con voz propia y con una función que sigue siendo plenamente necesaria dada la singularidad del tejido productivo de nuestra comarca.

Nuestra historia nos avala. La Cámara ha sido capaz de adaptarse a los cambios de cada época sin renunciar por ello a los principios y valores que le dieron origen. Esta historia constituye un patrimonio que debemos preservar, pero también una responsabilidad que nos obliga a seguir evolucionando.

El futuro pasa por reforzar nuestra capacidad de representación e interlocución, impulsar la modernización de nuestros servicios, fortalecer nuestra presencia institucional y continuar siendo una organización cercana, útil y comprometida con los intereses de las empresas que tenemos la responsabilidad de defender.

Y es que son muchas las inquietudes que como empresarios tenemos en la actualidad. Por ello, seguiremos defendiendo las oportunidades y plantear propuestas que impulsen el desarrollo económico de Asturias. La más que probable compra por parte de la autoridad portuaria de los suelos de baterías conllevará que la Ria de Avilés se afiance aún más como el eje vertebrador de la industria avilesina.

Las empresas, hoy aquí representadas, podemos y debemos expresar nuestras inquietudes y abordar los diferentes asuntos que afectan no solo al desarrollo de nuestras actividades sino también a los futuros proyectos de inversión. Por resumirlos en pocas líneas, son 5 los principales puntos que nos preocupan y ocupan:

Fiscalidad, burocracia, Captación, retención y formación de talento y mano de obra cualificada, absentismo laboral y desarrollo de infraestructuras.

Sin olvidarnos de lo que particularmente más afecta a nuestra comarca: suministro eléctrico con la potencia necesaria, estable y a precios competitivos, además de disponer de al menos las mismas ayudas públicas respecto a otros territorios. Son algunas de los temas que trabajaremos desde las distintas comisiones. No olvidemos, que las decisiones que se adopten en los próximos años determinaran el futuro de nuestra comarca y de Asturias. Se trata por tanto de definir si vamos a seguir siendo o no el pulmón industrial de Asturias. Ya termino.

Como presidente electo, me comprometo a ejercer esta responsabilidad desde el diálogo, el consenso, la lealtad institucional y el respeto a todas las sensibilidades representadas en este Pleno. Porque por encima de cualquier diferencia existe un objetivo común: fortalecer la Corporación y garantizar que continúe siendo una institución sólida, independiente y defensora del interés general mediante la representación empresarial. Muchas gracias