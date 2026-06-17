Diez mayores y dos jóvenes compartirán un edificio en viviendas colaborativas en Villalegre: los requisitos para acceder a los pisos, pendientes de definir

El barrio avilesino de Villalegre está a punto de convertirse en el escenario de una experiencia residencial poco común en Asturias. Las obras de rehabilitación de los portales 5, 7 y 9 de la calle Francisco Legorburu, encaran su recta final y permitirán poner en marcha un proyecto de vivienda colaborativa e intergeneracional que busca ofrecer una alternativa a la soledad no deseada y retrasar, en la medida de lo posible, la institucionalización de las personas mayores.

La actuación, impulsada por el Principado y el Ayuntamiento de Avilés, combina la rehabilitación y mejora de 28 viviendas ya existentes y en uso con la creación de otras 12 nuevas en el espacio que ocupaba el antiguo centro de salud de Villalegre. La inversión ronda los 2,7 millones de euros y la previsión es que los trabajos concluyan el próximo 15 de julio.

Monteserín, Zapico y Ana Solís (concejala de Vivienda en Avilés) junto a técnicos visitando el bloque de Villalegre. / M. Mancisidor

Durante una visita a las obras, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, situó este proyecto dentro de una tendencia internacional cada vez más extendida. Según explicó, el envejecimiento de la población y el aumento de personas que viven solas están llevando a muchas ciudades a buscar fórmulas que permitan a los mayores permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible.

"Uno de los temas estrella" en encuentros internacionales sobre ciudades amigables con las personas mayores, señaló la regidora, es precisamente el desarrollo de viviendas colaborativas para responder a esta nueva realidad social. Monteserín aseguró que el Ayuntamiento espera con interés la puesta en marcha del proyecto para comprobar sus resultados, convencida de que será "muy enriquecedor para la gente mayor y para los jóvenes que van a estar aquí".

Monteserín y Zapico en el interior del edificio, durante la visita. / M. M.

La Alcaldesa resumió la filosofía de la iniciativa con una imagen sencilla: "Volver un poco a la idea de la aldea en la que nos cuidamos todos".

Diez mayores, dos jóvenes

Las nuevas viviendas ocuparán una superficie de 1.127 metros cuadrados distribuidos entre la primera y la segunda planta del edificio. Habrá ocho apartamentos de un dormitorio y cuatro de dos dormitorios.

El proyecto está diseñado para favorecer la convivencia entre generaciones. En cada planta residirán cinco personas mayores de 65 años y una menor de 35, de modo que el conjunto alojará a diez mayores y dos jóvenes. Además, dos de las viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

Más allá de los espacios privados, la iniciativa se apoya en amplias zonas comunes pensadas para fomentar la relación vecinal. Cada planta contará con áreas de estancia y encuentro, además de espacios compartidos de lavandería y zona de secado. En la planta baja se habilitarán despachos, salas de usos múltiples y otras dependencias comunes.

Bases de adjudicación

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, Ovidio Zapico, ya había defendido este sistema hace un año, cuando calificó las viviendas colaborativas e intergeneracionales como una fórmula que puede resultar "muy interesante" para retrasar la institucionalización de las personas mayores.

Según recordaba entonces, se trata de un modelo implantado desde hace años en diversos países del norte de Europa y también en lugares como Uruguay. Ahora, Asturias da sus primeros pasos en esa dirección con una experiencia novedosa que servirá para evaluar su funcionamiento.

Un momento de la visita al bloque de vivienda colaborativa de Villalegre. / M. M.

Zapico confirmó durante la visita que la próxima semana se reunirá una comisión integrada por representantes del Ayuntamiento y de la Dirección General de Vivienda para concretar las bases de adjudicación de las doce viviendas. Será entonces cuando se definan los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en acceder a ellas. Lo que sí certificaron este martes durante una visita al edificio es que “hay interés” de un buen puñado de vecinos por hacerse con una de estas viviendas.

Característias técnicas

La intervención no se ha limitado a la creación de los nuevos alojamientos. También ha permitido mejorar las condiciones de habitabilidad y eficiencia energética de las 28 viviendas ya existentes en los tres portales de Francisco Legorburu.

Las obras han incluido actuaciones en fachadas, aislamiento y carpinterías exteriores para reducir el consumo energético del edificio. En las nuevas viviendas se han incorporado además criterios de accesibilidad, con baños adaptados, puertas correderas y duchas accesibles.

Durante la visita, los responsables de la obra señalaron asimismo que los trabajos se han visto afectados periódicamente por robos de material, una circunstancia que ha complicado o retrasado levemente el desarrollo de alguna actuación como la puesta en funcionamiento del ascensor.

Con la finalización de las obras cada vez más cerca, Villalegre se prepara para convertirse en un laboratorio social donde mayores y jóvenes compartirán espacios, actividades y apoyo mutuo.

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Fondos europeos

Zapico aprovechó su visita a Avilés para hacer mención también de los fondos europeos, que según el Consejero suman 21 millones en vivienda, entre los que se encuentran los 2,7 invertidos en Villalegre: “En Asturias no hay un solo céntimo de fondos europeos destinados a vivienda en riesgo. No hay un solo céntimo, le pesa quien le pese y le duela quien le duela. Y por mucho que le moleste al Partido Popular, no hay un solo céntimo en riesgo”, concluyó.