IU pide acelerar el divorcio con Veolia en el primer consejo tras el estallido de la crisis del agua en Avilés: "El modelo es insostenible"

Izquierda Unida escenificó este martes en el consejo de administración de Aguas de Avilés la ruptura política con Veolia-Asturagua tras la reclamación judicial de 15,3 millones de euros presentada contra el Ayuntamiento de Avilés. El portavoz, Agustín Medina, afirmó que el modelo actual se ha vuelto "insostenible" y defendió que el gobierno municipal debe iniciar el rescate de la concesión para que el agua deje de gestionarse "con ánimo de lucro" y pase a orientarse exclusivamente al interés general.

Medina sostuvo que el consejo proyectaba una "imagen de falsa normalidad" que no se corresponde con la "crisis existencial y de excepcionalidad" abierta en la sociedad mixta. A juicio de IU, el contencioso del socio privado ha roto el clima de "colaboración, buena fe y lealtad" imprescindible en una empresa participada por el Ayuntamiento. "Para el Ayuntamiento resulta imposible mantener la colaboración con una multinacional que recurre a judicializar sus discrepancias con el único objetivo de defender sus intereses particulares y multiplicar sus beneficios", señaló.

El representante de IU recordó que su formación siempre ha defendido la gestión pública de un servicio esencial como el agua, aunque hasta ahora había participado en Aguas de Avilés "de forma leal y constructiva". Sin embargo, aseguró que la actitud de la parte privada ha generado una "pérdida de confianza" entre los socios. "Nos resulta difícil compartir este consejo de administración con una empresa que ha dejado muy claro que sus intereses están enfrentados a los intereses de los avilesinos y avilesinas", afirmó.

Primer encuentro tras la tormenta

La reunión fue el primer consejo ordinario de Aguas de Avilés desde el estallido de la polémica. En condiciones normales, si no hay asuntos extraordinarios, la sociedad mixta celebra dos o tres consejos al año. El orden del día incluyó cuestiones vinculadas a los contadores y al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Agua, pero no hubo votaciones ni se abrió un debate específico sobre la crisis derivada del pleito.

IU llegó a valorar no asistir a la sesión, según explicó Medina, aunque finalmente decidió acudir para dejar fijada su posición dentro del órgano de administración. "Yo, que he sido elegido por los ciudadanos para representarlos, no soy el que sobra aquí", afirmó. El portavoz cerró su intervención reclamando que el próximo encuentro sirva para abordar "los trámites y las condiciones económicas del futuro divorcio empresarial".

Veolia se mantiene firme

Por parte de Veolia acudieron tres representantes, en una reunión en la que la empresa evitó entrar en una confrontación directa con Izquierda Unida dentro del consejo. Según las fuentes consultadas, la parte privada se limitó a trasladar que mantiene su postura en el contencioso abierto contra el Ayuntamiento y defendió que el consejo de administración no era, a su juicio, el lugar adecuado para responder al planteamiento político expresado por IU.

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La compañía, por tanto, no modificó su posición ni abrió una negociación sobre el fondo de la reclamación, mientras el socio público da por quebrada la confianza y sitúa ya el debate en el terreno del rescate de la concesión, la salida de Veolia-Asturagua de la sociedad mixta y las condiciones del eventual "divorcio empresarial".