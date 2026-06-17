José Luis Guijarro, director del curso de la Nebrija sobre arte y coleccionismo: «A cualquier comprador le cuesta más adquirir arte en España que en otros países cercanos»

José Luis Guijarro es director del Máster en Mercado del Arte de la Universidad Nebrija y a su vez director académico del curso de coleccionismo que la Nebrija impartirá del 6 al 8 del mes que viene en el edificio de Camposagrado. Se trata de un curso de arte y coleccionismo y se concibe como un punto de encuentro nacional para el análisis del mercado artístico.

Avance algún detalle del curso. ¿Cómo va a ser?

Será la segunda edición y después de la buena experiencia y la acogida que tuvimos el año pasado con el primer curso, queríamos repetir y lo haremos en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, con la Consejería de Cultura y con dos asociaciones, tanto la de coleccionistas como la de arte contemporáneo. Decidimos hacer una segunda convocatoria y organizar un curso amplio en el sentido más divulgativo.

Explíquese

Se trata de reflexionar acerca del sistema del arte, de sus agentes, desde tres perspectivas diferentes que están interconectadas, como son los artistas, las galerías y los coleccionistas. Coleccionistas entendidos en sentido amplio, tanto privados como públicos y colecciones corporativas. Porque son las tres patas del arte, digamos.

Entiendo que ha de haber un entendimiento entre esas tres partes

Claro, ése es el itinerario que suele seguir una obra de arte cuando sale del estudio del artista, suele ir a una galería y después a coleccionistas del tipo que sea. Y en ese recorrido, desde el estudio del artista hasta el lugar que se adquiere la obra, hay muchos problemas.

¿Qué tipo de problemas?

En el curso vamos a reflexionar acerca de la fiscalidad, que es un tema muy caliente ahora porque, sobre todo desde las galerías, se está pidiendo que se iguale el IVA cultural al de países de nuestro entorno, que a cualquier artista, a cualquier comprador le cuesta más comprar en España que en otros países cercanos. Creo que no se entiende, desde las administraciones que están a cargo de ello, que esto perjudica sobre todo a artistas que no pueden vender obra que venderían en otros países.

Es interesante. Se da la circunstancia de que el curso promovido por la Universidad Nebrija llega meses antes de su puesta de largo en la ciudad, de su apertura oficial

Quisimos ya el año pasado empezar a dialogar con la ciudad, también con el apoyo del Ayuntamiento, que es fundamental para nosotros. En una ciudad que tiene festivales de literatura, de danza, que tiene teatro, pensar también en un curso como este creo que está bastante bien posicionado dentro de toda esa oferta cultural de Avilés.

El curso contará con pesos pesados del campo artístico. Hablo por ejemplo del director del Chillida Leku

Sí, eso es, Mikel Chillida. Tendremos también a Ángeles Albert, que es la directora de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Semiramis González, que es la directora de La Laboral. Tenemos a Celina Quintas, por ejemplo, que es la subdirectora del Museo Abstracto de Cuenca. Cristina Heredia, que lleva el departamento de educación del Bellas Artes de Oviedo. Y a Enrique Pérez, que forma parte del área de educación del Museo del Prado. Es un curso muy bueno también en cuanto a la calidad de los ponentes. Y queríamos terminar el curso el miércoles con un encuentro con Amanda Masha, que es la persona que está a cargo de la Bienal Climática, con un recorrido después por alguno de los espacios en los que se encuentra esa Bienal. Nos parece que era un fin de fiesta bastante relevante.

Además de la fiscalidad, ¿qué más abordará en el curso?

El primer día vamos a tener una charla muy interesante que se llama “Presupuestos limitados, criterios exigentes”, es decir, cómo construir una colección con pocos recursos, que no todos son adquisiciones de 30.000, 40.000, 500.000 euros. Vamos a tener ejemplos de personas que han construido colecciones con recursos más reducidos o empezando a comprar a precios bastante más asequibles. Y creo que eso es bastante interesante.

Entiendo que habrá mesas redondas, también

Eso es. Una tiene que ver con los legados artísticos, es decir, por ejemplo, el Museo Chillida Leku y el Museo Abstracto de Cuenca y qué impacto tienen sobre su entorno. Vamos a tener también una charla interesantísima acerca de cuál es el valor de la educación en la formación de un pensamiento crítico en torno al arte contemporáneo que impartirá Cristina Heredia, del Bellas Artes de Oviedo. Tenemos a Enrique Pérez, del Museo del Prado… Y luego tenemos dos ponencias bastante relevantes, una es la de Semiramis González, que hablará de su trabajo con artistas en La Laboral y una reflexión acerca de la profesión de artista, de Julio Pérez Manzanares, que es profesor de la Autónoma de Madrid.

Son diferentes prismas del mundo del arte y el coleccionismo en una ciudad, además, que se presta a ello. ¿No es así?

El año pasado empezamos a discutir la continuación de los cursos de verano que se hacían de coleccionismo y arte contemporáneo en Santander, en la Universidad Menéndez Pelayo. Ya que era un curso de verano, Madrid no es el mejor lugar para hacer un curso de verano por las temperaturas. Y aprovechando la llegada de la Nebrija a Avilés, pensamos que era el lugar ideal. Por su oferta cultural. Diría que Avilés, por supuesto, pero la región en general. El año pasado hicimos visitas al Jovellanos, a Gijón, dentro del curso y este año vamos a ir a Laboral, también vamos a ir al Niemeyer otra tarde. Finalmente, terminaremos visitando espacios de la Bienal. Siempre lo digo, Avilés, Oviedo y Gijón es como un gran centro cultural y ahí encaja perfectamente el curso.

Este nuevo curso apela más al campo divulgativo, ha dicho

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Hemos hecho un esfuerzo por los contenidos más divulgativo, eso es. Quizás el año pasado era un curso más especializado para la gente del arte contemporáneo. Este año lo hemos abierto muchísimo para atraer a la comunidad, a estudiantes también, que nos interesa muchísimo. También creo que hemos hecho unos precios muy ajustados.