Jóvenes detectores de bulos de Avilés analizan cuadros de Velázquez y Goya para enseñar pensamiento crítico

Desmontar bulos a partir de obras de arte. Esta ha sido la misión del alumnado de Sexto curso del colegio Palacio Valdés. Han hecho un vídeopodcast en el que alertan de los peligros de la desinformación, apelan a la rigurosidad y de paso, aprenden algo más sobre la historia del arte, sobre El Greco, Velázquez, Sorolla y Goya, entre otros. Los rumores y las mentiras repetidas mil veces que se transforman en "verdad" han sido el objetivo de los veinticinco estudiantes que han tenido la oportunidad de visitar el Museo del Prado y de disfrutar de las obras que han analizado en clase. Este proyecto lleva por título "Lo que dicen de este cuadro ¿Será verdad?" y forma parte del plan que el colegio avilesino trasladó al programa nacional de Radios referentes de Unicef, una red nacional nacida para trabajar los derechos de la infancia a través de radios escolares. La del Palacio Valdés se denomina "Conexión Valdés" y, de acuerdo a la sintonía de cabecera, es "la radio que te conecta con tus derechos".

Participantes en el proyecto. / Mara Villamuza

"Hay que mirar los cuadros y lo que dicen de ellos con pensamiento crítico, hay que aprender a dudar", señala Martina García, que en el vídeopodcast hace las veces de copresentadora y de "profe". En ese podcast, los alumnos, los detectores de bulos vinculados al arte, "dudan de todo" y analizan un buen puñado de "noticias" y otras publicaciones que se refieren a cuatro obras de arte de pintores españoles de renombre. Mara Wasselle destaca, por ejemplo, el cuadro de "Las Meninas" de Diego Velázquez. "Leímos por ahí que el espejo del fondo no era original y que había sido un añadido posterior...y luego resultó que tras contrastar y confirmarlo todo, Velázquez pintó ese espejo, es decir, que era original", señala Wasselle, que muestra junto a su compañero Kleyderman Rojas una adaptación que los escolares del Palacio Valdés hicieron de esa popular obra de arte que está en el Prado. En un principio, este proyecto nació en la asignatura de Plástica, pero se fue transformando hasta sumarse al proyecto del centro para la red de Unicef.

Mara Wasselle y Kleyderman Rojas muestran su representación de "Las Meninas". / Mara Villamuza

Sergio Martínez anima a dudar y a luchar contra la desinformación, a nivel general, pero en especial con el mundo del arte. "Hay una aplicación que se llama Maldita, que se puede consultar (para detectar bulos)", señala el alumno. De "El caballero de la mano en el pecho" de El Greco han analizado muchos detalles. Uno de los bulos que han atajado es, explican, que "El Greco pintaba así porque decían que tenía astigmatismo, pero no es así". Es más, tras analizar la obra del pintor cretense que residió en Toledo buena parte de su vida, determinaron que no existía ningún problema de visión para crear sus figuras estilizadas y alargadas sino que se trata de un estilo, "el manierismo", detalla Martina García.

Martina García y Sergio Martínez. / Mara Villamuza

Del cuadro de "Saturno devorando a su hijo", de Francisco de Goya. "¿Goya se volvió loco?, ¿Pintó ese cuadro para asustar a la gente?", se preguntaron los alumnos antes de verificar todos los datos. Determinaron tras consultar la página web del Museo del Prado que se trataba de representar al mito de Saturno y que quizá "representa al tiempo que nos devora". "Hay que tener cuidado con los vídeos que mezclan información real con exageraciones y si no comprobamos, nos lo creemos y eso en Youtube pasa mucho", reflexionan los pequeños detectores de bulos en el arte.

También abordaron otros cuadros como "Las hilanderas" de Velázquez y el de "Los chicos en la playa" de Sorolla. Sobre este último, un alumno llegó a clase con la duda de si esa obra pictórica podría no serlo y tratarse de una fotografía. El rumor fue desmentido por el equipo del Palacio Valdés y que si esa historia había calado era por el manejo de la luminosidad del pintor valenciano. "No hay que quedarse con una sola fuente", señala Sergio Martínez.

Noticias relacionadas

El proyecto fue presentado la pasada semana en un encuentro nacional celebrado en Valladolid del grupo de Radios referentes. La directora del colegio, Isabel Suárez Aragoneses, y la jefa de estudios, Ana Fernández Rubio, fueron las encargadas de presentar este aplaudido proyecto, el vídeopodcast que desmonta bulos en el mundo del arte a través de entrevistas, viajes en el tiempo y sistemas de verificación.