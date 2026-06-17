El León de Oro regresa a casa para cerrar una temporada de crecimiento y abrir la cuenta atrás de su 30 aniversario
Todas las agrupaciones de la entidad compartirán escenario este sábado en el Museo Marítimo de Asturias en una actuación gratuita concebida como celebración colectiva de casi tres décadas de trayectoria coral
El León de Oro volverá a casa para despedir una temporada especialmente significativa. El próximo sábado, a las 18.30 horas, el Museo Marítimo de Asturias acogerá el concierto de clausura de la gran familia coral de El León de Oro, una cita con entrada libre que reunirá sobre el escenario a todas las formaciones de la entidad y que servirá, además, como antesala de la celebración de su esperado 30 aniversario.
La actuación congregará a Peques LDO, Lithos, Aurum, Ferrum, el coro de padres y madres y El León de Oro, en una muestra de la fortaleza de una familia musical que ha logrado convertir a la agrupación luanquina en una de las grandes referencias del panorama coral nacional. El concierto permitirá contemplar sobre un mismo escenario a varias generaciones de cantores, desde los más pequeños hasta las voces más experimentadas, reflejando el carácter intergeneracional que distingue al colectivo.
El programa ofrecerá un recorrido por la música coral contemporánea y por obras de algunos de los compositores más reconocidos del género, como Jake Runestad, Eric Whitacre, Ola Gjeilo, Morten Lauridsen, Einojuhani Rautavaara, Paul Kostiainen, Julio Domínguez, Jesús Gavito o Evaristo Fernández Pérez. El repertorio combinará distintos estilos, poniendo de relieve el nivel artístico alcanzado por las diferentes agrupaciones que integran la familia de El León de Oro.
La clausura llega tras un curso marcado por el crecimiento de la entidad y por iniciativas como LDO en Comunidad, con las que la agrupación ha llevado la música coral a distintos puntos de Asturias reforzando su compromiso con la participación ciudadana y el acceso a la cultura. El regreso a Luanco, donde nació hace casi tres décadas esta aventura coral, servirá para celebrar junto al público, las familias y los colaboradores una temporada que abre ya la cuenta atrás para un treinta aniversario.
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