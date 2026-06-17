Miramar acogerá la final de la Copa Federación y refuerza el protagonismo de Luanco en el mapa del fútbol asturiano

El Miramar-Luis Gallego será el escenario de la final de la fase autonómica de la Copa Federación. La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias ha elegido el estadio luanquín para acoger el partido que decidirá el título regional, una designación que refuerza el peso de Luanco dentro del fútbol asturiano y que permitirá al Marino jugar en casa el gran desenlace de una competición con tradición entre los clubes del Principado.

La elección tiene un componente simbólico. El Marino de Luanco es, con ocho títulos, el equipo asturiano más laureado en la Copa Federación y llega además como vigente campeón de la fase autonómica. En la pasada edición, el conjunto marinista se impuso por 1-0 al Mosconia, que ejercía como anfitrión, para ampliar un palmarés que le mantiene como una de las grandes referencias históricas del torneo.

Será la segunda vez que el Miramar-Luis Gallego acoja la final autonómica de la Copa Federación. La anterior ocasión dejó una circunstancia distinta, ya que el Marino no consiguió alcanzar el partido decisivo pese a disputarse en su propio estadio. Ahora, la designación vuelve a situar a Luanco en el centro del calendario federativo asturiano, con el atractivo añadido de que el club local defiende corona.

La final servirá para decidir qué equipo sucede —o mantiene— el dominio marinista en una competición que abre la puerta a la fase nacional de la Copa Federación Española. Para el Marino, la cita supone la posibilidad de defender su hegemonía en casa; para el fútbol asturiano, una nueva oportunidad de medir fuerzas entre clubes que encuentran en este torneo un escaparate competitivo antes de mirar a objetivos mayores durante la temporada.

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Finales en la comarca

La cita de Luanco se suma, además, al protagonismo que la comarca de Avilés tendrá este verano en el calendario futbolístico regional. El Ferrota también se prepara para una de las citas más atractivas del verano asturiano. El campo del Hispano, en Piedras Blancas, acogerá la fase final de la Copa Asturfútbol, competición que pone en juego una plaza en la previa de la Copa del Rey y que ofrece a los equipos regionales la posibilidad de medirse posteriormente a clubes del fútbol profesional.