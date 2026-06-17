Así será la noche de San Xuan en Avilés: talleres de danza, conciertos en el Muelle y hoguera a medianoche
El folclore asturiano abrirá el ciclo estival con una sesión participativa en Pedro Menéndez y música tradicional antes del fuego
La hoguera de San Xuan volverá a encender la mecha del verano en Avilés. La plaza de Pedro Menéndez será el martes 23 de junio el gran punto de encuentro de una celebración que mezclará fuego, música, folclore y Danza Prima hasta la madrugada del miércoles 24, con el encendido de la hoguera previsto para la medianoche.
La cita llegará este año con una novedad pensada para abrir la tradición a más público: un taller práctico y gratuito de Danza Prima, desde las 20.00 horas, a cargo de Amigos de la Danza Prima. No hará falta inscripción previa y la intención es que vecinos y visitantes aprendan los pasos básicos, el movimiento en corro y algunas de las coplas populares de un baile que forma parte de la identidad festiva avilesina.
La programación subirá de tono a partir de las 22.30 horas con el concierto de la Ajo Band en el quiosco del parque del Muelle. La formación de folk avilesino, liderada por Santiago Gutiérrez “Ajo”, presentará su último disco, “Puxa”, antes de que a las 23.30 horas tome el relevo Escontra’l Raigañu con una actuación de danzas tradicionales asturianas, acompañadas de gaita y tambor, junto al espacio de la hoguera.
El momento central llegará a las 00.00 horas, cuando el personal municipal y los Bomberos de Avilés colaboren en el encendido de la hoguera. En cuanto la madera empiece a consumirse, arrancará la primera Danza Prima del verano, con el tradicional verso “Noche de San Juan querida, dormirasla con cuidado” y el corro avanzando en el sentido de las agujas del reloj.
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