La Universidad Nebrija compra las naves de Balsera de Avilés para convertirlas en una residencia de estudiantes

Importante movimiento inmobiliario de la Universidad Nebrija en Avilés. La institución académica ha confirmado este miércoles a LA NUEVA ESPAÑA la adquisición de las históricas naves de Balsera para convertirlas en residencia de estudiantes. Se trata de la segunda operación de gran calado del centro privado para alojar a los estudiantes, después de que el pasado mes de marzo anunciasen la rehabilitación del número 71 de Rivero, el antiguo geriátrico, para transformarlo en pisos para estudiantes y apartamentos de uso turístico. La previsión de la Nebrija es comenzar las clases de Enfermería el próximo curso académico.

La adquisición de estos icónicos edificios de la avenida Conde de Guadalhorce forma parte de los objetivos marcados por el centro privado para su implantanción en la ciudad. De esta manera, la Nebrija podrá alojar a los estudiantes que cursen sus grados en Avilés y dar su particular solución ante los problemas de escasez de viviendas en la tercera ciudad asturiana en población. La propia Universidad ha abierto además un portal inmobiliario en su página web para su próxima presencia en la ciudad. Se trata de Con-vive Avilés en el que oferta habitaciones de alquiler en pisos compartidos para estudiantes y jóvenes profesionales.

La Universidad Nebrija prevé comenzar su actividad en Avilés con el inicio del próximo curso. Impartirá clases en un edificio de la plaza Álvarez Acebal y también usará el edificio de Maqua de la calle La Cámara con el mismo fin. Esos espacios serán provisionales hasta que esté vacante el palacio de Camposagrado, donde actualmente se imparten los estudios de Diseño de la Escuela de Arte del Principado de Asturias (ESAPA), El nuevo edificio reservado para la Nebrija será una realidad una vez que el Principado unifique los estudios de Diseño con los de Restauración y Conservación en el edificio de la calle Estibadores, en el Pepa. Actualmente, se está ejecutando las obras de la segunda fase, que prevén finalizar el próximo curso. Si el plan sigue su idea inicial, la Nebrija podría instalarse en el palacio de Camposagrado al inicio del curso 2027/2028.

Las monumentales naves fueron concebidas a principios del siglo pasado, en 1912, como espacios de almacenamiento por el empresario Victoriano Fernández Balsera, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Avilés y de la Junta de Obras del Puerto (ahora Autoridad Portuaria). El inmueble lleva décadas en desuso y con varios anuncios y fracasadas propuestas para diversos proyectos: como hotel de empresas, como posible sede del archivo histórico de la antigua Ensidesa (hoy ArcelorMittal), como centro de ocio y hasta como museo de la industria. La adquisición de estas naves abre un nuevo futuro también para el entorno. Las naves, que son tres tienen 3.000 metros cuadrados de superficie.

La Universidad Nebrija está ultimando los trámites para su presencia en Avilés. Lo principal es que el centro privado presente la documentación ante el Principado para comenzar el procedimiento. Una vez que la administración regional aúne toda la tramitación, la Dirección General de Universidad verificará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en varias materias como las ratios de personal docente e investigador, la acreditación de la finalización de las obras en la que será su sede inicial en Álvarez Acebal, el proyecto universitario y, además, el informe favorable del órgano externo de evaluación, que ya ha sido obtenido, y las memorias correspondientes a los planes de estudio evaluados. En cualquier caso, la Nebrija trabaja con sus planes claros, es decir, comenzar las clases de Enfermería el próximo otoño.

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Las naves de Balsera son tres edificios paralelos en ladrillo enfoscado sobre basamento de mamposteria, con fachada principal hacia la ría y otra posterior a los andenes de la estación de ferrocarril. Son consideradas una joya de arquitectura industrial.