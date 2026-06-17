¿Vas a ir a los próximos macroconciertos de Avilés? Esta es la solución del Ayuntamiento para facilitar el aparcamiento

Avilés se prepara para sus dos macroconciertos del verano, los que protagonizarán El Último de la Fila el próximo sábado y Aitana el viernes 26 de junio. Por ello, el Consistorio habilitará 1.767 plazas de aparcamiento en diferentes puntos de la ciudad para poder acoger a las más de 50.000 personas que se prevé que acudan a las dos citas en el Pabellón de La Magdalena.

La mayor bolsa de aparcamiento se habilitará en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), donde se dispondrá de un total de 863 plazas: 600 a lo largo de la avenida del Aluminio, 180 en el aparcamiento ubicado en la calle Las Rederas y las 83 de las que dispone el estacionamiento disuasorio de la calle Calafates. Además, se reforzarán las frecuencias de las líneas de transporte público que comunican el PEPA con el casco urbano.

El PEPA concentrará la mayor bolsa de aparcamiento

En La Grandiella se ubicarán 354 plazas: a las 120 del aparcamiento disuasorio se sumarán otras 134 generadas mediante el acondicionamiento de dos parcelas sin construir junto al supermercado Alimerka.

Además de estos espacios, el Ayuntamiento de Avilés habilitará el estacionamiento en otros recintos que contarán con horario de apertura y cierre. Así, se podrá aparcar en el Centro Integrado de Formación Profesional Avilés, donde habrá 150 plazas disponibles de 14 a 2 horas; en el CEIP El Quirinal, cuyas 50 plazas abrirán a las 14 horas para el concierto de El Último de la Fila y a las 15.30 horas para el de Aitana; en el Centro de Empresas La Curtidora, que tendrá 50 plazas disponibles de 14 a 2 horas; y en el aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer, cuyas 300 plazas estarán abiertas hasta las 2.30 horas.

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A estas 1.767 plazas gratuitas se añaden las 973 que suman los tres aparcamientos de pago gestionados por Ruasa. Se trata de los estacionamientos de La Exposición (570 plazas), plaza de España (286 plazas) y calle Cuba (117 plazas). Cabe recordar que en el aparcamiento de la calle Cuba sigue vigente la gratuidad de las dos primeras horas al realizar compras de 10 euros o más en cualquiera de los más de cien comercios locales adheridos al programa. Distinguir estos establecimientos es muy fácil, ya que todos ellos lucen una pegatina acreditativa en el escaparate. A la salida será necesario entregar en la cabina de control del aparcamiento el ticket que entregue el comercio.