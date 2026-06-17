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Vox denuncia la falta de respuestas del Ayuntamiento de Avilés y llevará al Pleno las principales quejas vecinales: "Defendemos el sentido común frente a la desidia"

La formación pide aclaraciones sobre el estado de varios servicios municipales y rechaza el gasto en campañas institucionales de "carácter ideológico"

Arancha Martínez Riola en una imagen de archivo.

Arancha Martínez Riola en una imagen de archivo. / Luisma Murias

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Pelayo Méndez

Avilés

Vox anunció este miércoles que llevará al próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Avilés un total de ocho iniciativas con las que pretende exigir explicaciones y soluciones al gobierno municipal ante lo que considera una acumulación de problemas sin resolver en la ciudad. La portavoz del grupo, Arancha Martínez, denunció que el Ejecutivo local "sigue instalado en la propaganda y en las prioridades ideológicas mientras numerosos problemas cotidianos permanecen sin resolver".

Entre los asuntos que la formación pondrá sobre la mesa figuran el deterioro de varios inmuebles, la necesidad de mejorar y adaptar las áreas infantiles a las distintas edades de los usuarios, las dificultades de algunas familias para acceder a menús especiales en los comedores escolares y las consecuencias económicas del proceso de remunicipalización del servicio de aguas. Vox también reclamará explicaciones sobre la situación de limpieza y seguridad en el cauce del río Arlós a su paso por Llaranes.

La batería de iniciativas incluye además peticiones de información sobre el contrato de las máquinas de reciclaje inverso, su repercusión sobre el comercio local y los criterios empleados para la concesión de subvenciones a la contratación. Martínez mostró asimismo el rechazo de su grupo al uso de recursos públicos para campañas institucionales de carácter ideológico que, según sostuvo, "contribuyen a dividir a los vecinos en lugar de atender las verdaderas necesidades de la ciudad".

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"Los avilesinos merecen un Ayuntamiento que gestione con seriedad los problemas reales de la ciudad en lugar de esconderlos o destinar recursos a campañas ideológicas que no mejoran la vida de nadie", afirmó la portavoz de Vox. La edil defendió que cuestiones como el mantenimiento de los espacios públicos, la seguridad, la limpieza, el apoyo a las familias y la correcta gestión de los recursos municipales deberían situarse entre las prioridades del Gobierno local. "Desde Vox seguiremos fiscalizando la acción del equipo de gobierno y defendiendo el sentido común frente a la desidia y la falta de planificación que sufren los vecinos de Avilés", añadió.

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