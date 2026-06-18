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'Amiganza' invita a la creadora del proyecto 'D-love' del Marcelo Gago a presentar su prototipo en otoño

Miembros de la asociación de mayores de Avilés visita el colegio para conocer un proyecto que nació para ayudar a las personas y combatir la soledad no deseada

Iria Peula durante la explicación del proyecto a los miembros de &quot;Amiganza&quot;.

Iria Peula durante la explicación del proyecto a los miembros de "Amiganza".

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I. G.

Avilés

Varios miembros del colectivo de personas mayores "Amiganza" visitaron este miércoles el colegio Marcelo Gago. El objetivo de la visita era conocer de primera mano el proyecto "D-love" que ideó la alumna Iría Peula con sus compañeros de Sexto y que le llevó a Madrid a presentarlo en el South Summit, un encuentro anual de emprendimiento e innovación en la denominada "Kids competition". Peula detalló las claves de este proyecto pensado para ayudar a las personas mayores ante posibles caídas o para recordar citas médicas y combatir la soledad no deseada. "Amiganza" invitó a la alumna a presentar su prototipo el próximo mes de otoño en su sede de Las Meanas. "Estaría muy bien que patentaran, es un aparato muy útil", indicaron desde la asociación de mayores de Avilés.

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