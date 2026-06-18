Avilés calentará motores para las noches de San Agustín a ritmo de blues y rock: cuatro conciertos gratuitos en una nueva edición del Factoría Sound Summer

San Agustín volverá a sonar este verano con pulso de rock, soul y música de raíz americana. El parque del Muelle acogerá del 21 al 24 de agosto una nueva edición del Factoría Sound Summer, un ciclo que refrescará las noches festivas de Avilés con cuatro conciertos gratuitos, todos a partir de las 21.00 horas, dentro del programa musical de las fiestas patronales.

El cartel reunirá a "Mississippi Queen & The Wet Dogs", "Cápsula", "The Buzzos" y Anna Dukke, cuatro propuestas con perfiles distintos pero con el directo como punto fuerte. La apertura correrá a cargo, el viernes 21, de "Mississippi Queen & The Wet Dogs", banda bilbaína de funky rock & soul con repertorio de música negra, temas propios y versiones de clásicos del soul, el funk, el blues y el gospel.

El sábado 22 será el turno de "Cápsula", formación de origen bonaerense afincada en Bilbao y conocida por sus conciertos de alta intensidad. Su sonido mezcla garage rock, psicodelia cósmica y energía de alto voltaje, con una trayectoria internacional que incluye festivales como Primavera Sound, SXSW y Rock al Parque, además de actuaciones junto a nombres como Iggy Pop o Pearl Jam.

La tercera noche, el domingo 23, estará protagonizada por "The Buzzos", banda extremeña considerada una de las referencias del rock’n’roll underground en España. Surgidos en 2002, llegan a Avilés con nuevo disco, “Survival”, publicado por Maldito Records en junio de 2026, y con el aval de una carrera marcada por la resistencia, el sonido propio y el reconocimiento de medios especializados como Classic Rock Magazine.

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El cierre, el lunes 24, tendrá acento de blues, góspel, rockabilly, soul y country con Anna Dukke, artista castellano-manchega que el público avilesino ya pudo ver en el festival La Grapa de 2023. Tras su paso por proyectos como The Black Grapes o Sky Angels & Sniff Heads, Dukke consolidó una propuesta propia alimentada por estancias en Estados Unidos y México.