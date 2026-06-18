Avilés supera las 300 bolsas de sangre en su maratón solidario: "Es un gesto que no cuesta nada, nunca sabes cuando lo vas a necesitar"

"La donación de sangre es el trasplante principal". Juan Mogollón, vecino de Avilés y donante habitual, resume así el sentido del Maratón Extraordinario de Donación de Sangre, que este jueves celebró su último día en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. "Donar es un gesto de solidaridad. Dono dos o tres veces al año, no cuesta nada y nunca se sabe cuándo puedes necesitarlo tú", explica tras participar en una campaña que ya supera las 300 bolsas recogidas.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, se celebra por quinta vez a las puertas del verano. Durante cuatro jornadas, de lunes a jueves, el Consistorio acogió las donaciones en horario de 9.00 a 21.00 horas. La campaña tendrá este viernes un último refuerzo con una unidad móvil en El Parche, también de 9.00 a 21.00 horas.

El proceso era sencillo. Los donantes llegaban al Ayuntamiento, se identificaban en la puerta, pasaban a la zona habilitada con la enfermera y realizaban la donación. Al terminar, una mesa con zumos y algo de comida permitía reponer fuerzas antes de marcharse. La organización destaca que este tipo de campañas facilita la participación porque acerca la donación al centro de la ciudad y la integra en la actividad diaria.

Rocío Suárez, enfermera, señala que la respuesta en Avilés va en aumento. "La participación crece, el Ayuntamiento de Avilés tiene propuestas muy buenas para atraer a nuevas generaciones de donantes y, poco a poco, se va notando ese interés en las campañas. Avilés es uno de los grandes puntos de donación de sangre de Asturias", afirma. La incorporación de nuevas generaciones de donantes es una de las prioridades para garantizar el relevo, señala.

Suárez también apunta al miedo inicial como una de las barreras más comunes. "La gente que viene por primera vez a donar siempre tiene algo de miedo por puro desconocimiento. Cuando se van, ya están mucho más relajados y ven que no es una experiencia traumática", explica. Por eso, insiste, la información y el trato cercano son claves para que quienes acuden por primera vez repitan.

Crecimiento sostenido

Carlos Vigil, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, valora positivamente el resultado. "Superamos las cifras del año pasado y eso siempre es positivo. Esta campaña es más floja que la de noviembre, pero, aun así, estamos contentos con los resultados obtenidos. Siempre que se ponen en marcha este tipo de iniciativas la gente responde. Sin ir más lejos, hace poco tuvimos un evento en Sabugo y salieron centenares de bolsas", señala.

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Las reservas de sangre en el Principado pasan por un momento estable. No hay abundancia, pero tampoco grandes necesidades urgentes. Aun así, la organización recuerda que se necesitan más donantes de grupos negativos y que la donación debe mantenerse durante todo el año. El maratón llega así a su recta final con más de 300 bolsas, una última jornada en El Parche y el objetivo de seguir sumando nuevos donantes.