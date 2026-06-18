Cristina Molina Campos, la avilesina que triunfa en el mundo de la sostenibilidad una década después de sacar un sobresaliente en la PAU

Cristina Molina Campos fue uno de los mejores expedientes académicos del año 2016. Obtuvo un sobresaliente en la prueba de acceso a la Universidad. "Todavía me acuerdo, un 13,617", sonríe la avilesina, natural de Villalegre. La nota más alta era y es un 14. Esta ahora exalumna del instituto Virgen de La Luz estaba cumpliendo una meta, estudiar el doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho. Lo hizo en Madrid, ciudad en la que diez años después reside y trabaja. "Es un sueño estar en Madrid trabajando en una multinacional, es lo más grande, ahora solo queda seguir sumando", reflexiona Molina Campos.

Aquella alumna brillante del instituto de La Luz descubrió a los 16 años que le apasionaba el campo de la política, la formación y las estrategias de la ONU, y especialmente el amplio abanico de la defensa de los Derechos Humanos y la paz. "Quería venir a Madrid", señala. Y se dirigió a la capital de España para estudiar en la Universidad Rey Juan Carlos su ansiado doble grado. Esta aplicada estudiante llevó sus estudios universitarios año a año. Tras cinco cursos, la avilesina decidió que quería ampliar sus conocimientos en las materias que había estudiado y cursó un máster de Derecho Internacional. Su primera experiencia laboral en este campo fue en una asociación sin ánimo de lucro de nombre Fibgar, que precisamente se dedicaba al campo de los Derechos Humanos.

El tiempo y su interés le llevaron después a formar parte de la plantilla de una consultoría, Arup. Molina Campos centra su labor en el campo de la sostenibilidad y su papel está relacionado, más concretamente, con el análisis de riesgos sociales, medioambientales y de gobernanza en transacciones de proyectos de infraestructuras y energías renovables.

En el campo laboral es feliz. Desarrolla su labor en inglés y también en francés. "No me puedo quejar", afirma esta joven de 28 años, que por el momento, confirma, no puede aspirar a disponer de una casa en propiedad. "Discrepo de eso que dicen que si estudias mucho puedes conseguir todo lo que quieres", apunta la avilesina, que ahora no piensa ya en trabajar en la ONU como pudo ser su sueño inicial, pero sí en contar con unas condiciones que le aportan "tranquiilidad y paz". "Eso es lo más importante actualmente", señala esta mujer, que le gustaría disfrutar de "más tiempo" para seguir alimentando esa paz y esa tranquilidad que menciona.

Molina echa la vista atrás y destaca el apoyo de su familia en este proceso. Desde que cogió las maletas para irse a Madrid hasta ahora. "Era mi sueño irme a Madrid y tuve la suerte de que siempre me apoyaron. Fue y es una experiencia maravillosa, vivir en una gran ciudad con todas las oportunidades que ofrece", señala Molina Campos, que habla de la falta de oportunidades laborales en Asturias para dedicarse a su campo de estudio.

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La de Villalegre viaja a su ciudad siempre que tiene ocasión. Las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano suelen ser fechas habituales de regreso. La única pena, afirma, es precisamente estar lejos de la familia y de las amistades de toda la vida. Sin embargo, Molina Campos es consciente de que cumplir sueños requiere ciertos sacrificios y el simple hecho de trasladarse a Madrid para estudiar ha sido clave para su proyecto de vida. No se arrepiente ni un ápice de los pasos dados hasta la fecha, que coinciden con los de aquella adolescente que soñaba con las relaciones internacionales, la paz y los derechos humanos.