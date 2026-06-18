Un incendio en la depuradora de Maqua moviliza un amplio dispositivo de emergencia en Avilés

Un aparatoso incendio registrado a última hora de la tarde de este jueves en una de las naves de la depuradora de Maqua, en Avilés, obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencias y generó alarma por la espectacular columna de humo visible desde distintos puntos de la comarca. El fuego se originó mientras se realizaban unos trabajos en el interior de la instalación, según fuentes de la Guardia Civil.

La magnitud de la humareda hizo temer inicialmente un incidente de mayor gravedad, lo que llevó al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a movilizar efectivos de los parques de Bomberos de Avilés, Pravia y La Morgal, además de una patrulla de la Guardia Civil. El 112 Asturias recibió el aviso a las 19.20 horas. La intervención fue especialmente rápida debido a la proximidad del lugar del suceso a otras naves que almacenaban materiales inflamables, una circunstancia que elevó el riesgo de propagación y obligó a extremar las precauciones durante los primeros momentos del operativo.

El despliegue de los equipos de emergencia en la zona del incendio. / P. M.

Los bomberos desplazaron distintos medios y unidades ante la posibilidad de que las llamas se extendiesen a instalaciones colindantes y provocasen daños de mayor alcance. Durante los primeros minutos, la principal preocupación de los servicios de emergencia fue evitar que el incendio alcanzase otros puntos sensibles del complejo industrial, dada la presencia de elementos susceptibles de alimentar el fuego y complicar las tareas de extinción.

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El fuego afectó a restos de aceite hidráulico almacenados en un tanque situado dentro de la nave. Sin embargo, conforme avanzaron las labores de los equipos de emergencia, las autoridades desplazadas al lugar confirmaron que la situación estaba evolucionando favorablemente. Finalmente, el incendio se dio por controlado a las 21.24 horas y el alcance real del siniestro resultó menor de lo que se temió en un primer momento.