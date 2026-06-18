Los macroconciertos dividen a los barrios de La Magdalena y Versalles: de "unos eventos que dan vida al barrio" a quejas por la falta de aparcamiento
"La gente que no se queje tanto y que deje a la gente vivir", apuntan los vecinos
N. Menéndez
“Son eventos que favorecen muchísimo al barrio y a todos los comercios de la zona. La gente que no se queje tanto y que deje a la gente vivir”. Rosa Estrada, vecina de Versalles, hace una defensa a ultranza de un fenómeno que apunta a revolucionar el barrio avilesino durante las próximas semanas. A la ciudad llegan "El Último de la Fila" y Aitana con dos conciertos -los días 20 y 26 de junio, respectivamente- que apuntan a reunir a 50.000 personas en total. Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos. Mientras parte de los vecinos festejan la apuesta por este tipo de espectáculos, otros se muestran reticentes y ponen el foco en la gran problemática que generan: fundamentalmente, la falta de aparcamiento. “Ahora, con los sitios que han quitado para el montaje, echas más de una hora para dejar el coche”, denuncian.
“Los que protestan son los primeros que estarán en primera fila de los conciertos. No se puede tener todo. La molestia, además, es solo durante un par de días”, incide Estrada, que cree que los que se quejan por la falta de aparcamiento durante esas jornadas “son los mismos que también se quejan de las fiestas del barrio”. “Cuantos más conciertos haya de este estilo, mejor. Dicen que el barrio está muerto y, cuando hay cosas que le dan vida, se quejan”, señala.
Versalles se divide ante los macroconciertos
Su postura la defiende también Manuel Arias. “Problemas para aparcar hay todos los días, los conciertos no tienen culpa de ello”, sostiene el avilesino, que destaca que, con las reformas de los últimos años, el barrio cuenta con mayor número de plazas para aparcar en sus calles. “Solo de pensar el dinero que se va a mover durante esos días en el barrio, tanto en los bares como en otros comercios, compensa que durante dos días no haya hueco para dejar el coche. Hay que pensar en el beneficio colectivo”, sostiene Santiago González, otro vecino de la zona.
En el otro lado de la balanza están aquellos que critican con dureza los problemas de aparcamiento que provocan los macroconciertos de La Magdalena. Entienden que los eventos son muy beneficiosos para la ciudad y no tienen quejas en cuanto al ruido. “Hay que dar mil vueltas para dejar el coche. La solución que tenemos es dejarlo el día antes y durante esa jornada no moverlo de sitio”, señala Asier Gómez, que vive a escasos metros del pabellón. Tanto él como Óscar Fernández apuntan a una solución que resolvería este asunto: abrir para los vecinos el patio del colegio Marcos del Torniello. “Con eso apañaríamos y compensaría las cincuenta plazas que se quitan durante esos días”, sostiene.
El aparcamiento, la principal queja vecinal
Vox también denuncia los problemas de aparcamiento en la zona durante estos días. “No cuestionamos la celebración de grandes eventos musicales en Avilés. Al contrario. Consideramos positivo que la ciudad pueda acoger conciertos de primer nivel. Lo que resulta inaceptable es que la falta de planificación del Gobierno municipal termine convirtiendo a los vecinos en los grandes perjudicados”, señala María Cruz Coto, concejala, que subraya que “muchos vecinos regresan a sus casas después de trabajar y se encuentran obligados a recorrer distintas calles durante largos periodos de tiempo para encontrar una plaza libre”. “¿Era realmente necesario eliminar más de un centenar de plazas durante semanas para celebrar dos conciertos que duran apenas unas horas? ¿Se estudiaron alternativas para reducir el impacto sobre los residentes? ¿Se tuvo en cuenta la situación de los vecinos antes de adoptar estas medidas?”, se pregunta.
La solución del Ayuntamiento a la falta de aparcamiento: habilitar 1.767 plazas gratuitas
Avilés se prepara para sus dos macroconciertos del verano, los que protagonizarán El Último de la Fila el próximo sábado y Aitana el viernes 26 de junio. Por ello, el Consistorio habilitará 1.767 plazas de aparcamiento en diferentes puntos de la ciudad para poder acoger a las más de 50.000 personas que se prevé que acudan a las dos citas en el Pabellón de La Magdalena.
La mayor bolsa de aparcamiento se habilitará en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), donde se dispondrá de un total de 863 plazas: 600 a lo largo de la avenida del Aluminio, 180 en el aparcamiento ubicado en la calle Las Rederas y las 83 de las que dispone el estacionamiento disuasorio de la calle Calafates. Además, se reforzarán las frecuencias de las líneas de transporte público que comunican el PEPA con el casco urbano.
En La Grandiella se ubicarán 354 plazas: a las 120 del aparcamiento disuasorio se sumarán otras 134 generadas mediante el acondicionamiento de dos parcelas sin construir junto al supermercado Alimerka.
Además de estos espacios, el Ayuntamiento de Avilés habilitará el estacionamiento en otros recintos que contarán con horario de apertura y cierre. Así, se podrá aparcar en el Centro Integrado de Formación Profesional Avilés, donde habrá 150 plazas disponibles de 14 a 2 horas; en el CEIP El Quirinal, cuyas 50 plazas abrirán a las 14 horas para el concierto de El Último de la Fila y a las 15.30 horas para el de Aitana; en el Centro de Empresas La Curtidora, que tendrá 50 plazas disponibles de 14 a 2 horas; y en el aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer, cuyas 300 plazas estarán abiertas hasta las 2.30 horas.
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