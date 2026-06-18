Los macroconciertos dividen a los barrios de La Magdalena y Versalles: de "unos eventos que dan vida al barrio" a quejas por la falta de aparcamiento

“Son eventos que favorecen muchísimo al barrio y a todos los comercios de la zona. La gente que no se queje tanto y que deje a la gente vivir”. Rosa Estrada, vecina de Versalles, hace una defensa a ultranza de un fenómeno que apunta a revolucionar el barrio avilesino durante las próximas semanas. A la ciudad llegan "El Último de la Fila" y Aitana con dos conciertos -los días 20 y 26 de junio, respectivamente- que apuntan a reunir a 50.000 personas en total. Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos. Mientras parte de los vecinos festejan la apuesta por este tipo de espectáculos, otros se muestran reticentes y ponen el foco en la gran problemática que generan: fundamentalmente, la falta de aparcamiento. “Ahora, con los sitios que han quitado para el montaje, echas más de una hora para dejar el coche”, denuncian.

Óscar Fernández / Mara Villamuza / LNE

“Los que protestan son los primeros que estarán en primera fila de los conciertos. No se puede tener todo. La molestia, además, es solo durante un par de días”, incide Estrada, que cree que los que se quejan por la falta de aparcamiento durante esas jornadas “son los mismos que también se quejan de las fiestas del barrio”. “Cuantos más conciertos haya de este estilo, mejor. Dicen que el barrio está muerto y, cuando hay cosas que le dan vida, se quejan”, señala.

Rosa Estrada / Mara Villamuza / LNE

Versalles se divide ante los macroconciertos

Su postura la defiende también Manuel Arias. “Problemas para aparcar hay todos los días, los conciertos no tienen culpa de ello”, sostiene el avilesino, que destaca que, con las reformas de los últimos años, el barrio cuenta con mayor número de plazas para aparcar en sus calles. “Solo de pensar el dinero que se va a mover durante esos días en el barrio, tanto en los bares como en otros comercios, compensa que durante dos días no haya hueco para dejar el coche. Hay que pensar en el beneficio colectivo”, sostiene Santiago González, otro vecino de la zona.

Manuel Arias / Mara Villamuza / LNE

En el otro lado de la balanza están aquellos que critican con dureza los problemas de aparcamiento que provocan los macroconciertos de La Magdalena. Entienden que los eventos son muy beneficiosos para la ciudad y no tienen quejas en cuanto al ruido. “Hay que dar mil vueltas para dejar el coche. La solución que tenemos es dejarlo el día antes y durante esa jornada no moverlo de sitio”, señala Asier Gómez, que vive a escasos metros del pabellón. Tanto él como Óscar Fernández apuntan a una solución que resolvería este asunto: abrir para los vecinos el patio del colegio Marcos del Torniello. “Con eso apañaríamos y compensaría las cincuenta plazas que se quitan durante esos días”, sostiene.

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El aparcamiento, la principal queja vecinal

Vox también denuncia los problemas de aparcamiento en la zona durante estos días. “No cuestionamos la celebración de grandes eventos musicales en Avilés. Al contrario. Consideramos positivo que la ciudad pueda acoger conciertos de primer nivel. Lo que resulta inaceptable es que la falta de planificación del Gobierno municipal termine convirtiendo a los vecinos en los grandes perjudicados”, señala María Cruz Coto, concejala, que subraya que “muchos vecinos regresan a sus casas después de trabajar y se encuentran obligados a recorrer distintas calles durante largos periodos de tiempo para encontrar una plaza libre”. “¿Era realmente necesario eliminar más de un centenar de plazas durante semanas para celebrar dos conciertos que duran apenas unas horas? ¿Se estudiaron alternativas para reducir el impacto sobre los residentes? ¿Se tuvo en cuenta la situación de los vecinos antes de adoptar estas medidas?”, se pregunta.