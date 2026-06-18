Mavea propone un viaje por la vida secreta que se esconde en las noches de la ría de Avilés

Cuando cae la noche, un mundo paralelo despierta en el entorno de la ría de Avilés. Murciélagos, rapaces nocturnas, anfibios e incluso discretas especies de mariposas nocturnas serán los protagonistas de la primera sesión de las "Noches Naturalistas", una iniciativa impulsada por el Grupo Naturalista MAVEA en colaboración con la Autoridad Portuaria de Avilés para acercar al público la riqueza natural que se esconde en el entorno de Zeluán una vez desaparece la luz del día.

La actividad se celebrará el próximo viernes 26 de junio, con salida desde el Aula de Interpretación de Zeluán a las 22.30 horas. Los participantes podrán conocer de cerca la variada fauna nocturna de la zona mediante el uso de sistemas especiales de detección, herramientas que permiten localizar y observar especies difíciles de ver a simple vista. La iniciativa busca mostrar que, tras la puesta de sol, el enclave mantiene una intensa actividad biológica y se convierte en refugio de la biodiversidad.

Noticias relacionadas

La participación será con inscripción obligatoria, plazas limitadas y cierre del plazo 24 horas antes del inicio. Con esta convocatoria, MAVEA y el Puerto de Avilés refuerzan su línea de colaboración en materia de divulgación naturalista, sensibilización ambiental y puesta en valor de uno de los espacios de mayor interés ecológico de la comarca, donde la observación permite entender la importancia de proteger los hábitats ligados a la ría de Avilés.