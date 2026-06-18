"La Nebrija ha venido para quedarse", afirma la Alcaldesa de Avilés tras el anuncio de la compra de la naves de Balsera

La adquisición de las naves de Balsera por parte de la Universidad Nebrija ha sido celebrada en el seno de la Corporación. Todos los grupos municipales se han puesto de acuerdo en aplaudir la inversión que dará vida a estos emblemáticos edificios situados en la avenida Conde de Guadalhorce para convertirlos en una residencia de estudiantes, entre otros usos. La alcaldesa, Mariví Monteserín (PSOE), fue clara: “La Universidad Nebrija ha venido para quedarse, se consolida en Avilés”. Y lo detalló: “Además de la inversión en un inmueble de Rivero (el antiguo geriátrico) se suma ahora el último anuncio de adquirir las naves de Balsera”.

La Alcaldesa detalló que las naves de Balsera son un símbolo de la industrialización de finales del siglo XIX y principios del XX “y por lo tanto, un emblema para Avilés que se recupera de la mano de esta inversión”. Monteserín indicó además que esta inversión anunciada el pasado miércoles “cierra un círculo”: “Gracias a la inversión pública y privada en estos últimos cuatro años se están restaurando todos aquellos edificios diseñados hasta aproximadamente 1925 y supone un esfuerzo público con fondos europeos y un esfuerzo privado como es esta inversión de la Nebrija. La regidora recordó otros planes en ejecución en la ciudad como la rehabilitación de la casa de Josefina Balsera para convertirse en un hotel, la mejora del Colón y el edificio que ocupará la fundación Arkuos en Sabugo. “Todo ello es síntoma de que Avilés es muy atractiva para la inversión privada porque tiene un dinamismo que hace que los inversores se fijen en nosotros y ayuden al desarrollo económico y comercial de la ciudad. Avilés está viviendo un gran momento”, concluyó la regidora.

Esther Llamazares, portavoz del PP, defendió que la inversión en las naves de Balsera “puede representar una oportunidad muy importante para Avilés”. “Todo lo que suponga recuperar patrimonio, atraer inversión, generar actividad y reforzar la presencia universitaria en la ciudad merece ser recibido con una actitud positiva”, indicó la también diputada nacional, que espera por conocer los detalles del proyecto así como los plazos “y la forma en que esta iniciativa puede contribuir al futuro de Avilés”.

IU, socio de gobierno del PSOE y crítico con la presencia de una universidad privada en la ciudad, celebró la “buena noticia” de que el emblemático edificio “encuentre un uso tras un tiempo sin utilizarse y después de que todos los proyectos y propuestas que hubo fracasaran”, indicó el portavoz de la coalición, Agustín Medina. “Era necesaria una intervención allí, mejorará el paseo de la ría y el entorno”, añadió.

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, destacó que “una vez más la iniciativa privada consigue algo que no hizo la pública: dar uso a un activo histórico clave para entender la historia de Avilés”. Martínez auguró que la implantación de la Universidad Nebrija dará empleo, contribuirá a fijar población joven y al estímulo de la economía local y evitará el éxodo de estudiantes avilesinos.

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Por su parte, David García, su homólogo de Podemos, valoró el plan para recuperar las naves de Balsera para evitar su “deterioro y abandono”. Sin embargo, la formación morada ve con cautela esta operación. “Más allá del anuncio de la compra, todavía quedan muchas incógnitas por despejar sobre el proyecto, su impacto urbanístico, social y económico, así como las garantías de que la intervención respetará el valor histórico y patrimonial de las naves”, apuntó el portavoz de Podemos. “Estaremos vigilantes para que el interés general prevalezca”, advirtió García.