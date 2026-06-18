La nueva ayuda millonaria concedida a un importante empresa avilesina que puede mantener cientos de puestos de trabajo

Nueva ayuda millonaria para Saint-Gobain. Dos proyectos para la construcción de un nuevo horno de vidrio flotado para la planta de La Maruca presentados por la multinacional francesa han sido seleccionados dentro del programa del Fondo de Innovación de la Subasta de Calor («Innovation Fund Heat Auction», en inglés) de la Unión Europea. Esta línea de ayudas cuenta con un importe total de alrededor de 400 millones de euros. Los de Saint-Gobain lo harán bajo el "tema" de calor a alta temperatura (más de 400 grados). La cifra genérica de este "tema" es de 62,1 millones de euros. Si bien, la cifra que finalmente llegará a la firma francesa, si acepta los fondos y lleva a cabo la tramitación, está pendiente de resolución. Ahora la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) comenzará la gestión formal de los acuerdos de subvención, lo que significa que la lista final de proyectos firmados en el marco de esta Subasta de Calor del Fondo de Innovación (IF25) se publicará en el cuarto trimestre de 2026.

No es la primera vez este año que Saint-Gobain consigue financiación de la administración europea para desarrollar su futuro horno. En marzo se supo que había pasado el corte en la convocatoria de tecnologías de Emisiones Netas Cero de 2024 (IF24), a la que presentó un horno híbrido que iba a multiplicar por diez la tasa de electrificación, manteniendo la calidad del vidrio. Se trataba de un proyecto que iba a aumentar «el consumo de electricidad a más del 75% y el uso de vidrio reciclado del 30% al 50%, cumpliendo al mismo tiempo con los estándares de calidad de producto para los sectores automotriz y de la construcción». Y todo esto reduciendo de manera «sustancial» las emisiones anuales. El montante de esta subvención está por resolver, pero oscilará entre los 17 y los 255 millones de euros.

O sea, la multinacional Saint-Gobain coincidió con sus trabajadores en la necesidad de cambiar el horno de vidrio flotado (el que está activo todavía es de 2008). A lo largo de todo el año pasado, un grupo de trabajo diseñó la infraestructura que tenía que servir para cambiar el float antiguo. La compañía ha presentado su diseño a todas las ayudas a la innovación dispuestas en la Unión Europea. El resultado de estas gestiones fueron: el descabalgamiento del proyecto de la convocatoria de los Innovation Fund del año pasado y su consiguiente repesca (en marzo de este año) y también la anulación de su candidatura de los PERTE de descarbonización (no se puede disfrutar de dos ayudas públicas para el mismo proyecto si el concesionario es la administración pública, en este caso, la propia Unión Europea).

Lo que llega ahora de la Subasta de Calor es una tercera convocatoria de ayuda pública a medio resolver. Estar "en fase de preparación" significa que la multinacional la tiene que aceptar y empezar a desarrollar la burocracia anexa, cosa que debería suceder antes de que termine el año. Lo singular del proyecto ahora beneficiado —a diferencia del Innovation Fund— es que si finalmente Saint-Gobain opta por la vía de la Subasta de Calor, la infraestructura que va a construir será "a través de resistencias" y esto es así porque el del Innovation Fund funciona con electrodos. La efectividad de este sobre aquel, según fuentes consultadas, "es patente". Los dos funden materia prima de vidrio (las distintas arenas), pero cambia el nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera. Se da la circunstancia de que el horno con electrodos requiere de una potencia energética que en la actualidad —al menos hasta 2030— está lejos de atender el Anillo Energético del centro de Asturias. El de resistencias, sin embargo, sí puede funcionar de manera adecuada con la infraestructura actual, según señalan fuentes consultadas.

La tercera diferencia está en el pago: el proyecto de electrodos —el del Innovation Fund— llegaría por medio de una transferencia. El de resistencias —el de la Subasta de Calor— se hace en virtud de las toneladas de CO2 que deja de emitir la fábrica a la atmósfera. Y esto se mide cada año (la Subasta de Calor es cerrada: cada participante calcula cuánto dinero necesita para poner en marcha un proyecto de descarbonización, porque emitir CO2 cuesta dinero a las empresas).

La convocatoria general

En total la Comisión Europea ha seleccionado 65 proyectos que se presentaron a la Subasta de Calor del Fondo de Innovación, la primera de esta escala organizada por Bruselas.

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Los proyectos beneficiados vienen de Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Portugal, Eslovenia y España. Evitarán más de 6,6 millones de toneladas de emisiones de CO2 a lo largo de diez años mediante la sustitución de los sistemas de producción de calor alimentados con gas natural. En conjunto, se espera que produzcan alrededor de 16,3 teravatios-hora (TWh) de calor descarbonizado durante sus primeros cinco años de funcionamiento, basado en una capacidad térmica de 766 megavatios (MW). Esto equivale a sustituir más de 1.500 millones de metros cúbicos de gas natural a lo largo de cinco años, aproximadamente comparable al consumo anual de 4 millones de hogares de la UE.