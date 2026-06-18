La Policía Nacional desmantela un "supermercado de la droga" en Avilés: más de 100 dosis de cocaína incautadas y un sistema de turnos 24 horas

La Policía Nacional ha desmantelado en Avilés una red de narcotráfico que funcionaba como un auténtico "supermercado de la droga", con venta de heroína y cocaína durante las 24 horas del día en dos viviendas del barrio de Versalles. La operación, desarrollada por agentes de la Comisaría Local de Avilés, se saldó con la detención de siete personas integradas en una organización que llevaba meses operando en la ciudad.

La investigación permitió destapar una estructura perfectamente organizada y dividida en tres niveles de actuación. En la cúspide se situaba una pareja residente en La Magdalena, con numerosos antecedentes, encargada de la adquisición de las sustancias y de la gestión de los beneficios económicos. Un segundo escalón, formado por un hombre de La Magdalena y una mujer de La Carriona, asumía la custodia y el transporte de la droga, mientras que un tercer grupo se encargaba de la venta directa al consumidor final desde dos inmuebles situados en Versalles.

La red había diseñado un sistema de turnos para garantizar una actividad ininterrumpida. Durante el día operaba un piso alquilado exclusivamente para el narcotráfico, abierto entre las 09.30 y las 21.30 horas. Allí uno de los detenidos manipulaba la sustancia, elaboraba cocaína base, preparaba las dosis y facilitaba incluso espacios para el consumo inmediato dentro de la vivienda. Cuando este punto cerraba sus puertas, el negocio continuaba sin interrupción en un segundo inmueble situado a apenas 50 metros.

El relevo nocturno se realizaba desde una vivienda propiedad de la Fundación San Martín, donde una pareja mantenía la venta de droga hasta la mañana siguiente. Según la Policía, las transacciones se efectuaban incluso a través de las ventanas del bajo y a la vista de los vecinos. En ese inmueble residía además uno de los investigados junto a su pareja e hijos menores de edad, pese a tener en vigor una orden de alejamiento respecto a ella.

Noticias relacionadas

Los agentes también detectaron que la organización aprovechaba la cercanía de la Unidad de Tratamiento de Toxicomanías (UTT), situada a solo 200 metros, para captar clientes entre algunos usuarios que acudían a recibir tratamiento con metadona. Tras las detenciones, practicadas el pasado 9 de junio, la Policía intervino 105 dosis de cocaína, 28 dosis de heroína, dinero en efectivo y abundante material destinado a la manipulación y distribución de estupefacientes. Los siete arrestados ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.