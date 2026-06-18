Reciclan hortensias de la graduación del Marcos del Torniello y enraman la fuente Santos

El alumnado de Infantil y Primaria del colegio Marcos del Torniello celebró el pasado miércoles sendas fiestas de graduación para los pequeños que cambian de etapa educativa. El centro improvisó un auditorio en el patio para la celebración y lo decoraron con hortensias. Los alumnos "graduados" utilizaron esas flores de hortensia para enramar la fuente Santos después de una pequeña excursión hasta ese entorno próximo a la senda de La Magdalena. "Es la primera vez que lo hacemos y tenemos previsto que forme parte del proyecto educativo del centro", señaló la directora del Marcos del Torniello, Marta Quirós, sobre esta idea que contribuye a reutilizar las plantas y además a mantener viva la tradición de enramar las fuentes por San Juan.