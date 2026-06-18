La venta del suelo industrial más codiciado de Asturias, a punto de cerrarse: "Es cuestión de semanas"

"Cuestión de semanas". Ese es el plazo que maneja el Sepides para cerrar la operación de Baterías. Fuentes consultadas por este periódico señalan que desde la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial se marcan plazos muy cortos para definir el precio al que se venderán los antiguos terrenos de la coquería y quién será el encargado de su descontaminación y urbanización: si la entidad estatal o su comprador, que casi con total probabilidad será la Autoridad Portuaria de Avilés, que este martes aprobó la consignación de 50 millones de euros para abordar todo la adquisición.

La ecuación de la venta de Baterías tiene tres incógnitas. Por un lado, el precio. Sepides siempre dijo que tenía intención de enajenar este terreno a precio de mercado, ya que su prioridad era que generase empleo e impacto económico en el territorio por encima de obtener una suculenta plusvalía. "Se pretende que sea un acuerdo justo para ambas partes", señalan fuentes consultadas sobre esta operación. Además, el Puerto de Avilés encargó el año pasado una tasación a la empresa pública Segipsa para tener una estimación de lo que podría costar la operación. En marzo la Autoridad Portuaria afirmó que había recibido una cifra, y que ésta era asumible para sus arcas. Eso sí, el montante de esta valoración aún no ha trascendido.

La segunda incógnita es la descontaminación. Lo primero por resolver es quién la asumirá: si el vendedor, Sepides, o el comprador, el Puerto. En este sentido, la Autoridad Portuaria parece decidida a abordar esta parte del proceso, fundamental para poner en juego el que es el suelo industrial más codiciado de la comarca. De hecho, parte de los 50 millones de euros consignados para la operación están pensados para estas labores.

Asimismo, a finales de 2024 se supo que la descontaminación del suelo de Baterías estaba incluida en los proyectos subvencionados por los Fondos de Transición Justa de España con un total de 9,3 millones de euros. Inicialmente se vinculó esta ayuda a tener listos los trabajos en 2026; si bien, estos plazos han sufrido diversas modificaciones en los últimos meses. Fuentes de la administración regional –que es quien se encarga de la gestión de estas subvenciones– consultadas ayer por este periódico no pudieron aclarar si estas ayudas se encuentran todavía en plazo.

La tercera incógnita por despejar parece la menos compleja. Se trata de la urbanización, que con los terrenos ya descontaminados no aparentan gran dificultad, al ser ahora mismo el suelo de las antiguas Baterías un terreno yermo con canalizaciones y servicios cercanos. El Puerto también estaría en disposición de afrontar con sus propios recursos estos trabajos.

La misma prisa cerrar cuanto antes la operación que tiene el Sepides la tiene también la Autoridad Portuaria. Fuentes del ente consultadas ayer por este periódico aseguran que no quieren que la operación sobre los terrenos de Baterías "se demore más de lo necesario". La inclusión de una reserva de 50 millones de euros en el plan inversor 2026-2030 es vista, en ese sentido, como una señal clara de voluntad política y financiera para afrontar una actuación considerada estratégica para el futuro crecimiento del puerto.

De hecho, las mismas fuentes fijan también un horizonte temporal para tener todos los flecos resueltos, aunque en este caso mucho menos ambicioso: lo que resta de ejercicio. El Puerto considera que no puede permitirse que un suelo de esa dimensión y ubicación permanezca indefinidamente bloqueado, más aún en un contexto en el que la disponibilidad de espacio industrial y logístico se ha convertido en uno de los principales condicionantes para captar nuevos tráficos y proyectos empresariales.

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La retirada del interés inicial de Indra deja además a la Autoridad Portuaria de Avilés como el único interesado en dar una salida a Baterías, una pieza que el organismo considera clave para ordenar su expansión futura.