Setenta músicos tomarán la Plaza de España para celebrar el Día Europeo de la Música en Avilés

Avilés volverá este domingo a sacar la música a la calle con motivo del Día Europeo de la Música, una cita que alcanzará su novena edición en la ciudad y que reunirá a unos setenta músicos en la Plaza de España. El concierto, impulsado por el Ayuntamiento de Avilés y el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón, comenzará a las 13.00 horas y supondrá el regreso del recital al aire libre tras varias ediciones celebradas en la Casa Municipal de Cultura, recuperando así el espíritu original de esta celebración cultural.

La actuación tendrá como protagonista a una gran formación conjunta integrada por la Banda del Conservatorio Julián Orbón, la Banda de Música de Avilés y la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias. Unos 70 intérpretes compartirán escenario bajo la dirección de Marcos Malnero, Pablo Camblor y David Colado, en un concierto pensado para acercar la música al gran público con un repertorio popular, variado y ampliamente reconocible. En caso de lluvia, la actuación quedará "pospuesta".

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El programa combinará bandas sonoras, música sinfónica, zarzuela y grandes éxitos contemporáneos, con piezas tan conocidas como "La La Land", "Coldplay in Symphony", "La vida es bella", "John Williams in Concert", "El Cumbanchero" o "Suspiros de España". La cita permitirá a Avilés sumarse un año más a la Fiesta de la Música, un evento internacional nacido en Francia en 1982 y convertido en una de las mayores manifestaciones culturales del mundo, con celebraciones en más de 120 países coincidiendo con la llegada del solsticio de verano.