Susto en un barrio de Avilés: la Policía Local, obligada a actuar para capturar a "la serpiente más inofensiva del mundo"

Susto en un barrio de Avilés. Varios vecinos avistaron, a media mañana, una serpiente, en concreto un "esculibiertu" en las inmediaciones del centro de salud de La Luz. Para capturar al animal llamaron a la Policia Local, que se desplazó a la zona. Sin embargo, a pesar de buscarla durante un rato largo, no consiguieron dar con el animal, que se escabuyó por una zona verde del barrio. Fue un vecino el que, unos minutos más tarde, dió con el reptil. Finalmente, se la llevó un agente de Medio Ambiental.

Durante más de una hora se originó cierto revuelto entre los vecinos de La Luz por culpa del descubrimiento. Aunque este tipo de serpientes no tienen veneno ni son peligrosas para el ser humano, su presencia asustó a la población, más si cabe a aquellos que tienen mascotas a su cargo. Para controlar la situación se acercó a la zona una patrulla de la Policía Local pero, a pesar de afanarse en las labores de búsqueda, no consiguieron dar con ella. Al poco tiempo un joven de la zona consiguió dar con ella en una zona con césped. Al lugar tuvo que oacudir un agente de Medio Ambiente, que se la llevó.

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"Es la serpiente más inofensiva que existe en el planeta. La puedes coger con la mano, puedes hacer lo que quieras con ella, incluso hacerle daño, que jamás te morderá", asegura Luis Laria, experto del Cepesma, que cree que mucha de la alarma que se genera entorno a este réptil lleva porque "la gente ve su cabeza triangular y piensa que es una víbora". "No se pueden matar ni víbolas ni culberas, están protegidas, aunque desgraciadamente es algo que ocurre constantemente", lamenta.