Alegría, música, espuma y agua y otras celebraciones para despedir el curso escolar en Avilés

Los colegios de Avilés despidieron este viernes el curso escolar 2026/2027. Y lo hicieron con alegría, con música y con juegos, muchos juegos. Las pistolas de agua se llenaron una y mil veces, gymkhanas y fiestas de la espuma. Cada centro tenía su fiesta y todas diferentes. Eso sí, en todas reinó la alegría compartida de docentes y alumnos porque este año educativo ha tocado a su fin. Muchos centros celebraron tras la jornada educativa una comida de convivencia.

La espuma conquistó los centros públicos de La Luz y La Carriona ya por la mañana. En el Marcos del Torniello hubo un completo programa que incluyó una maratón por el barrio de Versalles, bailes, coreografías, la IV feria de asociaciones culturales y deportivas. El Marcelo Gago hubo juegos varios en las aulas y en el patio donde pintaron y también jugaron al paracaídas. En Villalegre les dio tiempo para dsiputar las finales del torneo de fútbol del colegio y un concurso de baile y se entregaron además diplomas y medallas hechas por impresora 3D al tiempo que en el Enrique Alonso hicieron gala del potencial musical de sus alumnos y del baile. También hubo misa en el Paula Frassinetti y hasta un partido de fútbol de alumnos contra profesores en el San Fernando. Y eso es solo un ejemplo de la gran actividad lúdica y también educativa en la que participaron todos los escolares de Avilés, que se despiden hasta el próximo septiembre.