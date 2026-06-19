Arancha Martínez Riola, de Vox, sobre los niños islámicos en Avilés: “Si de verdad quieren integrarse, lo que deberían hacer es comer jamón, que está muy rico”

“Si de verdad quieren integrarse, lo que deberían hacer es comer jamón, que está muy rico”. Esto no es un comentario de taberna, fue una intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Avilés de este viernes. Arancha Martínez Riola, que es la portavoz del grupo Vox, indignó con estas palabras al concejal de Educación, al socialista Juan Carlos Guerrero, que defendía el servicio de “menús especiales” en los colegios de Avilés: “Voy a tratar de no calentarme con su actitud racista”.

Durante el larguísimo Pleno que el Ayuntamiento de Avilés celebró este viernes durante toda la mañana y buena parte de la tarde -de las 8.30 a las 15.30 horas- el rifirrafe entre Martínez Riola y Guerrero fue doble.

En dos ocasiones, la concejala puso sobre la mesa su disgusto sobre el modo en que el Gobierno de España ordena aplicar la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición en los centros educativos (menús especiales para los escolares con intolerancias o por motivos religiosos o éticos). La primera ocasión, fue en la parte resolutiva (el concejal explicó por qué su departamento necesitaba pagar el comedor del colegio de La Carriona) y, la otra, en las interpelaciones. De hecho, el comentario este del jamón vino en este último punto.

La concejala de Vox abrió fuego con un “vamos a seguir hablando de los intereses de los avilesinos”. Y dijo: “Mientras que los niños que tienen alergias e intolerancias -como el gluten, la lactosa y demás- tienen que pasar por un periplo médico en el que se les certifique que no pueden comer el menú normal del resto de sus compañeros, sin embargo, los niños que tienen otra creencia diferente a la cristiana lo único que tienen que hacer es invocar su fe y ya automáticamente le sirven menú halal”.

La concejala nunca mencionó en ninguna de sus dos intervenciones que son los islámicos los que consideran oportuno comer comida halal, que es la que está “permitida”. Lo que sí que hizo fue decir que este tipo de comida se sirve en los colegios de La Carriona, Marcos del Torniello y El Quirinal. “En los otros, no lo sabemos”.

En todo caso, el Decreto Ley que Martínez Riola y Guerrero pusieron sobre la mesa dice expresamente “que se garantizarán menús adaptados para el alumnado que así lo requiera por motivos de salud o culturales (éticos y religiosos)”. Pero Arancha Martínez Riola considera que en Avilés mejor que no: “Sabemos que estas familias [las islámicas, aunque no las mencionó en ninguna de sus intervenciones] disfrutan de becas de comedor cien por cien, si esto es así es porque no están trabajando. ¿Qué pasaría si una persona cristiana en situación desfavorecida fuera a sus países a pedir menú de Cuaresma o a sacar la Virgen del Pilar en procesión? Seguro que la respuesta sería muy contundente”. Y añadió. “Nosotros pagamos, con dinero de todos, incluido el de familias que no llegan a fin de mes, menús especiales para que nadie se ofenda por un filete de cerdo”. Juan Carlos Guerrero señaló que los menús para personas intolerantes o el halal no son más caros que los menús más habituales.

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“Si quieren comer halal pues entonces deberían ir a sus domicilios y luego volver a su casa por la tarde porque el comedor público es un restaurante para que los niños coman sano, para que los niños con bajos recursos accedan y no restaurante multicultural pagado con los impuestos de todos los avilesinos”, añadió la concejala. “Mientras pasa eso, los niños de los colegios concertados, debido a sus decisiones políticas, dicho por usted [o sea, Guerrero], siguen sin tener acceso a las becas comedor y la única respuesta que obtienen es: ‘Si tienen necesidades especiales y no llegan a fin de mes, pues entonces vayan ustedes a servicios sociales’. Mientras, a otros, se les pone alfombra roja para que sigan viniendo aquí con sus exigencias”. Y terminó dirigiéndose directamente al concejal de Educación: “Que debería darles vergüenza”.