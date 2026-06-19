Cayetano Pelayo recibe el Bonito de Oro tras 47 años detrás de la barra en Luanco: "Es un premio de mi pueblo y de mi gente"

"Es un orgullo porque es un premio de mi pueblo y de mi gente". Fueron las únicas palabras que acertó a pronunciar Cayetano Pelayo, visiblemente emocionado, tras recibir el "Bonito de Oro" 2026, la máxima distinción que concede la hostelería de Gozón. El veterano hostelero de Brisas del Misuri, jubilado hace apenas tres meses después de 47 años detrás de la barra, fue el gran protagonista de la presentación de las XLIII Jornadas del Bonito de Luanco, celebrada en el Museo Marítimo de Asturias, donde compañeros, autoridades y familiares le tributaron un homenaje cargado de emoción.

El reconocimiento, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, sirvió para poner en valor toda una trayectoria profesional ligada a uno de los establecimientos más conocidos de la villa marinera. La entrega del Bonito de Oro reunió a representantes del sector hostelero, responsables institucionales y vecinos que quisieron acompañar a Pelayo en una mañana especialmente emotiva. El homenajeado apenas pudo contener las lágrimas al recoger una distinción que, según reconoció, tiene un significado especial por proceder de sus propios compañeros.

Durante el acto se reivindicó también el papel de la hostelería como motor económico y social del concejo. El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, defendió la importancia de mantener vivo el tejido hostelero, especialmente en el ámbito rural. "Cada vez que cierra un bar en la zona rural es el primer paso para que ese pueblo se apague", señaló. El regidor recordó además la contribución de los establecimientos hosteleros a la lucha contra la soledad no deseada, a la creación de comunidad y a la fijación de población en los pueblos.

Jorge Suárez coloca el pin del bonito de oro. / P. M.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez, reivindicó por su parte la fortaleza del sector turístico y gastronómico. "Tenemos una tierra única, una climatología privilegiada y una gastronomía que muy pocos territorios pueden ofrecer", afirmó. El dirigente destacó que la hostelería continúa siendo uno de los sectores que más empleo genera y defendió que el prestigio turístico de España descansa en buena medida sobre el trabajo diario de los profesionales de bares y restaurantes. "Cuando un cliente llega a nuestra casa no estamos mirando al negocio, estamos mirando a nuestro prestigio", añadió.

A las felicitaciones se sumó el presidente de Otea Asturias, Javier Martínez, que definió al homenajeado como un ejemplo para varias generaciones de profesionales. "Estar 47 años levantándose cada mañana y poner buena cara a los clientes es un mérito muy difícil de conseguir", señaló. Martínez aprovechó también para destacar el trabajo desarrollado por la Junta Local de Hostelería de Gozón, a la que calificó como una referencia dentro de Asturias por su capacidad para impulsar iniciativas gastronómicas y promocionales.

La mañana dejó además un segundo momento de reconocimiento. Los hosteleros sorprendieron a José Luis Álvarez con una distinción especial por su apoyo permanente al sector y su estrecha vinculación con la hostelería asturiana. El homenaje, no anunciado previamente, fue recibido con una larga ovación por parte de los asistentes y se convirtió en otro de los momentos cumbre de la presentación.

Las jornadas crecen hasta doce días

La presentación sirvió también para dar a conocer los detalles de las XLIII Jornadas del Bonito de Luanco, una de las citas gastronómicas más veteranas y consolidadas de Asturias. Este año se celebrarán del 1 al 12 de julio y contarán con la participación de once establecimientos del concejo, que ofrecerán diferentes propuestas culinarias con el bonito del norte como protagonista.

El presidente de Otea Gozón, Chus Paradelo, destacó la importancia que ha adquirido el certamen a lo largo de más de cuatro décadas. "Hoy, para los hosteleros de Luanco y para todo el concejo, no es un día cualquiera", afirmó. Paradelo recordó además que las jornadas son fruto de un importante esfuerzo colectivo y constituyen una de las principales herramientas de promoción turística y gastronómica del municipio.

El cartel de Julia García

Otro de los protagonistas de la mañana fue el cartel oficial de esta edición. La imagen anunciadora de las jornadas lleva la firma de Julia García Fernández, una joven de 12 años ganadora del concurso infantil de dibujo convocado por la organización. Su trabajo, que recrea algunos de los elementos más reconocibles de Luanco junto a la figura del bonito, será la imagen oficial del certamen durante las próximas semanas.

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Aunque la joven no pudo asistir al acto, la organización quiso reconocer públicamente su trabajo y anunció que recibirá un obsequio como premio. Un broche perfecto para una presentación marcada por los homenajes, los reconocimientos y la puesta de largo de una de las grandes citas del verano gastronómico asturiano, un evento que vuelve a situar a Luanco y a Gozón en el centro de la promoción turística del Principado.