CCOO señala a FACSA y al Consorcio de Aguas tras el incendio de la Maqua
El sindicato exige que se esclarezcan las causas del suceso, se revisen los protocolos de seguridad y se refuercen las inversiones en prevención para evitar nuevos incidentes en una instalación clave para el saneamiento de la comarca
El incendio registrado este jueves en la depuradora de Maqua ha encendido las alarmas sobre la situación de una instalación esencial para el saneamiento y la salud pública de la comarca de Avilés. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Asturias reclama que lo ocurrido no se despache como una simple incidencia técnica, sino que sirva para abrir una reflexión seria sobre la prevención, la seguridad laboral, el mantenimiento y las inversiones necesarias en el ciclo integral del agua.
El sindicato recuerda que la EDAR de Maqua presta servicio a varios municipios del entorno avilesino, por lo que cualquier problema en sus instalaciones tiene una evidente trascendencia social, ambiental y laboral. CCOO sostiene que centros de estas características requieren planificación real, mantenimiento preventivo, evaluación continua de riesgos y protocolos eficaces de emergencia y coordinación, especialmente cuando se trata de infraestructuras esenciales.
La organización apunta directamente a FACSA y a los organismos competentes sobre la instalación, entre ellos el Consorcio de Aguas, a los que exige que asuman sus responsabilidades, aclaren con transparencia lo sucedido y determinen las causas del incidente. También reclama comprobar si existían riesgos previsibles y adoptar de inmediato medidas correctoras para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
CCOO pide además información clara sobre las condiciones en las que trabaja la plantilla: los medios materiales disponibles, los planes de emergencia, la formación preventiva impartida y el estado de conservación de equipos e instalaciones. Para el sindicato, la seguridad no puede limitarse a reaccionar tras un incidente, sino que debe garantizarse antes, con recursos suficientes, organización y participación efectiva de las personas trabajadoras y de su representación legal.
La central reivindica la profesionalidad, el compromiso y la responsabilidad de las plantillas del sector del agua, que sostienen a diario un servicio esencial en condiciones de elevada exigencia técnica y exposición a riesgos. Entre sus demandas figuran una investigación inmediata, la revisión integral de las medidas de seguridad, la actualización de la evaluación de riesgos laborales, más inversión en instalaciones y prevención, y la apertura de un proceso para mejorar las condiciones laborales y económicas de un sector estratégico para la ciudadanía.
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